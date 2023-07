Sejm: Lichocka, Gliński, Błaszczak i Szefernaker zachowają immunitety

czytaj dalej

To nie jest przełom w leczeniu alzheimera, ale to jest nadzieja dla tych, którzy usłyszeli diagnozę we wczesnym stadium rozwoju choroby. Lek, który spowalnia proces jej rozwoju, trafia do aptek w Ameryce i jest w Stanach Zjednoczonych objęty refundacją. Europejski regulator rynku na razie jest sceptyczny, ale pacjenci z alzheimerem dostali nową motywację, by z chorobą - uznawaną wciąż za nieuleczalną - walczyć.