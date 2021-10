Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku

Ponad dwa tysiące kontroli jednostkowych w ubiegłym roku

Zgodnie z informacją, NIK przeprowadziła łącznie 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach i skierowała do organów ścigania 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zaś w stosunku do 73 osób zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Według szefa NIK Mariana Banasia Najwyższa Izba Kontroli w 2020 roku sformułowała i opublikowała o 609 wniosków pokontrolnych więcej niż 2019 roku.