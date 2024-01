Sejm. Marszałek Szymon Hołownia o "oczekiwaniach" przed posiedzeniem

O sprawie mówił także gość Konrada Piaseckiego w TVN24, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Trzeba przestrzegać prawa w Polsce. Nie wszyscy to akceptują, ale my chcemy i będziemy to robić- podkreślił wicepremier, minister i prezes PSL.

Jak przypomniał, wygaszenie mandatów poselskich obu polityków nastąpiło z dniem wydania prawomocnego orzeczenia sądu.



Pytany o to, czy Szymon Hołownia powinien kategorycznie zakazać wejścia do Sejmu Kamińskiemu i Wąsikowi odparł: - Szymon Hołownia pokazał, że Sejm może wyglądać inaczej. Niektórzy w to nie wierzyli, ale pierwszy miesiąc zmienił wszystko. Bardzo dobrze sobie poradził i wierzę, że w tej sytuacji też będzie wiedział, co zrobić.



Szef ludowców zaznaczył, że jeżeli Wąsik i Kamiński będą chcieli wejść do Sejmu powinni przedstawić legitymacje byłych posłów. - Jeśli je sobie wyrobią, to potwierdzą, że są byłymi posłami. Będą mogli oglądać obrady z galerii – powiedział. Zastrzegł, że nie upoważnia ich to do wejścia na salę plenarną, czy głosowania.



Kosiniak-Kamysz ocenił, że na całej sytuacji PiS próbuje zbudować swój "kolejny mit polityczny".