Sejm rozpoczął obrady. Dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego 

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapytany w środę w Radiowej Jedynce, jak prezydent Andrzej Duda ocenia to, co dzieje się wokół mediów, odparł: - Prezydent od razu zareagował, gdy pojawiła się ta uchwała, ponieważ nie ma ona żadnych skutków prawnych.



Jak dodał, Andrzej Duda w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni przypomniał, że jeżeli nowa większość parlamentarna chce zmian w mediach publicznych, to musi zrobić je zgodnie z prawem. - Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań – napisał do marszałka prezydent.



Mastalerek wskazał, że rządzący mogą albo zmienić ustawę, albo czekać na koniec kadencji Rady Mediów Narodowych.





Pan premier Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim, kiedy odbierał zaprzysiężenie z rąk prezydenta Dudy zapewniał, że znakiem firmowym jego rządu będzie przestrzeganie konstytucji i przestrzeganie ustaw. Niestety widać przy mediach publicznych, że zakusy są po prostu inne.



Pytany, jak prezydent by zareagował, gdyby ludzie nowej ekipy rządowej weszli do mediów publicznych, Mastalerek wskazał, że "prezydent nie ma pod sobą policji, ani żadnych służb i nie może zareagować". - To raczej rząd może zareagować i to chyba w drugą stronę - zaznaczył.





Widzieliśmy, jak to wyglądało w latach 2007-2015, pamiętamy redakcję "Wprost", gdzie służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wchodziły do redakcji wyrywały dziennikarzom laptopy. Więc to nie jest kwestia wyobraźni. (...) Prezydent będzie reagował na gruncie konstytucji i prawa.



Jak dodał, uchwała Sejmu jest deklaratywna, nie ma żadnych skutków. - Rozumiem, że ona raczej zapowiada to, co może się wydarzyć i co rząd premiera Tuska może próbować zrobić – stwierdził Mastalerek. Jak dodał, "pojawia się nerwowość" w obozie władzy. - Myśleli, że w pierwszym dniu po tym, jak będzie nowy rząd, przejmą telewizję. Nie udało im się. I dla demokracji dobrze, że się nie udało, dlatego, że demokracja jest silniejsza, jeżeli patrzy się rządowi na ręce – powiedział szef gabinetu prezydenta.





"Opowiadanie, że w latach 2007-2015 były bezstronne, rzetelne media, a teraz nagle przestały być to są po prostu bajki"



Pytany o zapowiedź, że politycy PiS będą dyżurować w TVP, Mastalerek odparł, że nie jest od tego, by oceniać parlamentarzystów. - Mają do tego prawo i pamiętając, co wydarzyło się w redakcji "Wprost" po aferze taśmowej, rozumiem ich. Natomiast prezydent ma swoją agendę, prezydent będzie czuwał nad przestrzeganiem konstytucji – zaznaczył.



Na pytanie, czy obecna koalicja rządowa próbowała dogadywać się z panem prezydentem, kontaktować, negocjować ws. mediów, Mastalerek przekazał, że nie było takich prób. - Myślę, że oni myślą o przejęciu tych mediów, z nikim nie zamierzają rozmawiać – ocenił Mastalerek.