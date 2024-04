W pewnym momencie wystąpienia Rosy przerwał jej prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty i zwrócił się do posła klubu PiS Dariusz Mateckiego (Suwerenna Polska): niech pan nie przeszkadza prowadzić obrady.

Na podstawie regulaminu Sejmu Czarzasty przywołał go do porządku. - Rozumiem, że pan wyłączył urządzenie. Rozumiem, że pan zrozumiał - dodał Czarzasty.

Gdy Rosa zabrała ponownie głos, zwróciła się do Mateckiego. - Panie pośle, pan nigdy nie był w ciąży i pan nie wie, co to znaczy nosić dziecko i bać się. Więc proszę tutaj nie wychodzić z jakimiś moralnymi, według pana, i etycznymi komentarzami. Kady z nas będzie mógł zabrać głos w debacie - powiedziała. - Ale pan nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy bać się być w ciąży w Polsce. Więc proszę mi tutaj niczego nie insynuować - dodała.