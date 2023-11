Obrady Sejmu. "Czas PiS-owskiej smuty się kończy, a in vitro wraca"

Sem zajmuje się teraz obywatelskim projektem o finansowaniu in vitro. Uzasadnienie projektu przedstawia posłanka KO Agnieszka Pomaska.

- To wielki dzień, to wyjątkowo ważny dzień. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy "Tak dla in vitro" obiecywaliśmy, że prędzej czy później ten projekt, ta ustawa wejdzie w życie. I dzisiaj to robimy. Robimy to w pierwszym możliwym dniu, w pierwszym możliwym momencie - powiedziała.

Pomaska zauważyła, że "przyszliśmy do nowego Sejmu po to, żeby w ekspresowym tempie realizować tylko dobre projekty".

- Nie tak jak miało to miejsce przez ostatnich 8 lat. Nie tak jak wtedy, kiedy tu, na tej sali, w ekspresowym tempie, rękami dzisiejszego członka tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotrowicza, rozmontowywano system sądownictwa w Polsce. Rozmontowywano praworządność i niezależne sądownictwo w Polsce. My w takim tempie przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko - dodała.

Posłanka zauważyła, że "przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa to pierwsza decyzja demokratycznej większości". - Pierwszą decyzją PiS w 2001 roku była likwidacja tego programu. Przypomnę, że 2 grudnia 2015 roku ówczesna rzeczniczka rządu, Elżbieta Witek, tłumaczyła, że przecież nie zabieramy in vitro, ale nie stać nas na finansowanie tego programu z budżetu państwa - mówiła dalej. - Pan Morawiecki był wtedy wicepremierem i nie zareagował - dodał.

- Przypomnę, na co przez te ostatnie 8 lat przeznaczaliście pieniądze, na co przez te ostatnie 8 lat było was stać.

70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Panie Sasin, to pana odpowiedzialność i pan też wtedy, kiedy likwidowaliście program in vitro, nie reagował. 170 milionów złotych na program "willa plus" pana Czarnka - wymieniała posłanka. - Skandal! - skomentowała.