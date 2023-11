Duda: chciałbym powtórzyć gest podania dłoni zasiadającym w pierwszych rzędach

Tusk: Pierwszym testem będzie głosowanie nad kandydaturą PiS na wicemarszałka Sejmu. Jeśli potwierdzi się to, że kandydować będzie pani marszałek Witek, to będzie pierwsza próba dla wszystkich demokratów, którzy obejmą dziś mandaty. To nie jest nic łatwego, by twardo stawać po stronie prawdy. Nie spodziewajcie się, że dostaniemy za to aplauz tłumu.