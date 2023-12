"Szczęśliwej Polski już czas", "Na ten poniedziałek czekałem osiem lat". Politycy opozycji w historycznym dniu

Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska): Wydaje się, że Mateusz Morawiecki wszystko, co mógł przegrać, już przegrał. Nie wiem, czemu ma służyć dzisiejszy dzień, być może jakiemuś podsumowaniu, ale wydaje się, że jego słowa od jakiegoś czasu niewiele znaczą. Chciałbym, by pożegnał się w pięć minut, byśmy mogli zabrać się za to, co uczynił.