Mniej pieniędzy na naukę języków mniejszości, dyskusja w Sejmie. Wystąpienie Przemysława Czarnka

Poprawka do budżetu, która zakłada zmniejszenie środków na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych i języka regionalnego w szkołach, została przyjęta przez Sejm. Wzbudziła ona dużo emocji na początku posiedzenia. - To jest bardzo zła, szkodliwa i niekonstytucyjna poprawka - mówił poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. Minister edukacji Przemysław Czarnek pytał, "jaki prezent rząd Republiki Federalnej Niemiec chciałby przygotować milionom Polaków w Niemczech, którzy nie mają złotówki finansowania". Autor poprawki Janusz Kowalski z Solidarnej Polski stwierdził, że poprawka gwarantuje "przywracanie symetrii w polsko-niemieckich relacjach".

Galla: zła, szkodliwa i niekonstytucyjna poprawka

Czarnek pyta o "prezent" od Niemiec

Ambasada Niemiec o poprawce

Do sprawy odniosła się w czwartek ambasada Niemiec. "Mniejszościom narodowym w Polsce grożą ogromne cięcia środków. Stoi to w sprzeczności z różnorodnością polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim jest to błędnie argumentowane, mianowicie, że Niemcy nie wspierają nauczania języka polskiego w Republice Federalnej Niemiec. Jest to niezgodne z prawdą" - czytamy w komunikacie.