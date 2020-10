"Proponuję, żebyśmy zastosowali tę jedną naszą dzisiejszą, najważniejszą szczepionkę: solidarność"

Rząd zakłada najgorsze scenariusze i kolejne fale pandemii koronawirusa - powiedział podczas wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Przy Wiejskiej przedstawił aktualną informację na temat walki z pandemią. Krytykował osoby nienoszące maseczek, wzywał do solidarności i apelował o rygorystyczne przestrzeganie obostrzeń.

Rząd zakłada "najgorsze scenariusze". Premier: może być druga, trzecia, mogą być kolejne fale

Szef rządu wśród najważniejszych zasad walki z epidemią COVID-19 wymienił utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i wentylowanie pomieszczeń. - Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem: z drugą falą. Trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ jesteśmy zależni od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19 - powiedział.

- Nasza strategia i zasada to przede wszystkim tak budować życie społeczne i gospodarcze, żeby móc uczyć się, pracować, żyć, nie zamykać gospodarki i jednocześnie przecinać ten pas transmisyjny COVID-19 - dodał Morawiecki.

Premier mówił dalej, że rząd zakłada "najgorsze scenariusze". - Może być druga, może być trzecia, mogą być kolejne fale. Dlatego będziemy tworzyć taki system szpitalnej dostępności łóżek dla (chorych na - red.) COVID-19, żeby nie spotkało nas to, co spotkało Europę Zachodnią - powiedział.

"W naszym planie jest zwiększenie bazy łóżek" dla chorych na COVID-19

Morawiecki przekazał, że w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych jest dostępnych ponad 2,5 tysiąca respiratorów gotowych do podłączenia przy łóżkach szpitalnych. - Wszystkie szpitale, każdy niezależnie od tego, jaki jest organ założycielski: czy marszałkowski, czy miejski, który chce podłączyć respirator, dostanie ten respirator, ponieważ mamy dziś wolnych respiratorów blisko trzy tysiące - powiedział. Dodał, że wolnych i podłączonych respiratorów jest około 600-700, "ale wolnych do podłączenia jest blisko trzy tysiące".

Odnosząc się do liczby łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, premier powiedział, że jest ich obecnie 16-17 tysięcy. - W naszym planie jest zwiększenie bazy takich łóżek o co najmniej kolejnych 15 tysięcy - powiedział.

Szef rządu o "fałszywych apostołach antymaseczkowych"

Morawiecki zwrócił uwagę także na osoby, które noszą maseczki tylko w niektórych sytuacjach. - Są tacy fałszywi apostołowie antymaseczkowi, którzy wzywają wszystkich do tego, aby nie nosić maseczek. Powiem tak: widzę ich tutaj, jak czasem nie noszą maseczek, ale potem w tłumie jak są, to zakładają szybko maseczki. O siebie się boją, a o innych nie troszczą się w takim samym stopniu. Mamy więc do czynienia z pewnego rodzaju obłudą. Tego nie powinno być - oświadczył.