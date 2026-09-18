Polska Marszałek nie był w stanie powstrzymać śmiechu. "Premier Morawiecki właśnie się dowiedział..." Adam Michejda |

Wybór wicemarszałka Sejmu. Fragment wystąpienia Mariusza Błaszczaka i reakcja marszałka Czarzastego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sejm wybrał w piątek nowego wicemarszałka. W głosowaniu wygrał Marcin Horała, reprezentujacy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który zdobył 254 głosy. Kandydat PiS Marcin Ociepa otrzymał 167 głosów. Kandydaturę tego drugiego, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił Mariusz Błaszczak. Jego wystąpienie wywołało wesołość marszałka Sejmu. Przez chwilę nie był w stanie powstrzymać śmiechu.

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Czarzasty: powiem szczerze, trochę się śmieję

Występujący na sejmowej mównicy poseł Mariusz Błaszczak, przedstawiając kandydaturę Ociepy stwierdził, że głosowanie pokaże, czy zostanie wybrany polityk, który reprezentuje PiS, czyli "realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska", czy też "przedstawiciel opozycji koncesjonowanej". Słowa te powtórzył jeszcze raz, przestrzegając, że głosowanie za politykiem "opozycji, która jest opozycją koncesjonowaną", będzie sprzyjało Donaldowi Tuskowi.

To właśnie te słowa z wystąpienia Błaszczaka tak bardzo rozbawiły prowadzącego obrady marszałka Włodzimierza Czarzastego. - Powiem szczerze, trochę się śmieję, bo właśnie pan premier Morawiecki się dowiedział, że przez sześć lat był premierem koncesjonowanym - stwierdził.

Kandydat Rozwoju Plus otrzymał w piątkowym głosowaniu zdecydowaną większość głosów. Poparli go między innymi posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marcin Ociepa z PiS otrzymał z kolei poparcie części posłów Konfederacji i Polski 2050.