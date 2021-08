Reasumpcja po przegranym przez PiS głosowaniu. "Oszuści, ile zapłaciliście"

Po około trzech godzinach posłowie wrócili na salę obrad. Marszałek poinformowała, że otrzymała wniosek o reasumpcje głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu. Podkreśliła, że go przeanalizowała. Ten wniosek - mówiła - powołuje się na to, "że nie była podana data". - Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu - oświadczyła. - Wina jest ewidentnie moja - zaznaczyła. Dodała, że w takiej sytuacji, jaka miała miejsce zgodnie z regulaminem Sejmu, decyzja należy do marszałek Sejmu. W związku z tym odbędzie się reasumpcja tego głosowania - oświadczyła.