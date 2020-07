Posłowie wybierali członków komisji do spraw pedofilii. Marszałek Witek nie mogła powstrzymać się od śmiechu

Sejm w środę powołał trzech członków komisji do spraw pedofilii . Głosowanie powtarzano, ponieważ zgodnie z ustawą Sejm najpierw próbował wybrać członków większością 3/5 głosów - ale ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał takiego poparcia, przystąpiono do ponownego głosowania - tym razem członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.

Politycy Lewicy zwrócili się wówczas do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by powołać kandydatkę tej formacji do komisji. - Panie prezesie, prosimy o powołanie pani Bućko - zawołał Krzysztof Gawkowski. - Przystępujemy do głosowania trzeciego członka komisji - zapowiedziała Elżbieta Witek.