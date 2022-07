Szykują się zmiany w przepisach o prokuraturze. "Ziobrze chodzi o zamontowanie swoich ludzi na dłużej"

Posłowie mają zająć się w czwartek po południu rządowym projektem autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym zmian w przepisach o prokuraturze. Zmiany miałyby doprowadzić do ograniczenia kompetencji prokuratora generalnego na rzecz prokuratora krajowego. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ocenił, że Zbigniewowi Ziobrze "chodzi o to, żeby swoich ludzi zamontować na czas dłuższy, niż będą trwały rządy PiS-u". Ziobro przekonywał w czwartek, że "wychodzimy naprzeciw pismom" między innymi Komisji Europejskiej.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy, że "niezbędna jest nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego włączająca Prokuraturę Europejską do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym i umożliwiająca polskim prokuraturom i sądom wykonywanie jej wystąpień, jak również wprowadzająca możliwość występowania przez polskie prokuratury i sądy do Prokuratury Europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją".

Prokurator Jacek Bilewicz, członek zarządu stowarzyszenia niezależnych prokuratorów "Lex Super Omnia" ocenił w rozmowie z OKO.press, że "taka współpraca nie jest efektywna, wymaga więcej czasu". Dodał, że "to wbrew założeniom, że współpraca w ramach UE powinna być maksymalnie odformalizowana i ułatwiona". Według Bilewicza, cytowanego przez OKO.press, rządzącym może chodzić o większy nadzór centrali nad informacjami przekazywanymi z polskiej prokuratury do Prokuratury Europejskiej.

Większe uprawnienia dla prokuratora krajowego

Zabezpieczenie przed utratą władzy?

Według części rozmówców gazety może to być "złośliwy prezent" od Ziobry dla premiera Mateusza Morawieckiego, bo "gdyby premier wraz z PiS wpadł na pomysł pozbycia się Ziobry z prokuratury i ministerstwa, to nowy prokurator generalny nie miałby większego wpływu na to, co dzieje się w Prokuraturze Krajowej".