Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu

Do Sejmu wpłynął wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wskazano w nim, że Bosak umożliwił członkowi swojej partii Grzegorzowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowską". - Skłaniamy się do tego, żeby ten wniosek poprzeć - powiedział Jacek Sasin (PiS).

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak. Obrady przejął wtedy marszałek Szymon Hołownia.

Wskutek skandalicznego zachowania Grzegorza Brauna, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z obrad. Kilka godzin później Kancelaria Sejmu wysłała zapowiadane przez marszałka zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa m.in. zakłócania obrządku religijnego. Hołownia ogłosił, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku.

W środę rano Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem Posła na Sejm RP - podał rzecznik tej prokuratury Szymon Banna.

Wniosek Lewicy o wykluczenie Bosaka z Prezydium Sejmu

Posłanka Anna Maria Żukowska zapowiedziała we wtorek w Sejmie, że Lewica będzie wnioskować o wykluczenie z Prezydium Sejmu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka.

We wniosku, który wpłynął już do Sejmu wskazano, że 12 grudnia 2023 roku Braun rzucił się z gaśnicą proszkową na menorę chanukową. Przypomniano, że po tym zdarzeniu poseł Konfederacji pojawił się na mównicy sejmowej a prowadzący obrady wicemarszałek Bosak dopuścił go do głosu.

"Wicemarszałek Krzysztof Bosak umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych 'rasistowskim, dzikim, plemiennym rasistowskim, talmudycznym kultem' oraz 'satanistycznym triumfalizmem', na który — według posła Brauna — 'nie ma miejsca w gmachu Sejmu RP' " - podkreślono we wniosku.

Jak zaznaczono, niedostateczna reakcja wicemarszałka Bosaka na słowa Grzegorza Brauna, zmusiła marszałka Sejmu Szymona Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad. "Marszalek Sejmu Szymon Hołownia uniemożliwił posłowi Braunowi — pomimo podejmowanych przez niego prób — dalsze wygłaszanie przez niego antysemickich oświadczeń. Jego reakcja w sposób jakościowy odróżniała się do zachowania Wicemarszalka Bosaka. Następnie Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Brauna z obrad. Same obrady również zostały przerwane" - przypomniano.

Zdaniem wnioskodawców "powyższa sytuacja jednoznacznie pokazuje, że Pan Krzysztof Bosak nie nadaje się do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji jak bycie wicemarszałkiem Sejmu RP".

Sasin: skłaniamy się do tego, żeby ten wniosek poprzeć

Były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (PiS) był pytany w środę w Radiu ZET, czy jego partia poprze wniosek Lewicy o wykluczenie marszałka Krzysztofa Bosaka z prezydium Sejmu.

Odparł, że decyzja w tej sprawie będzie podejmowana, kiedy wniosek będzie głosowany. - Z tego co wiem, z dyskusji w klubie - skłaniamy się do tego, żeby ten wniosek poprzeć - dodał.

Zaznaczył, że Konfederacja, której członkowie - jak mówił - nieraz formułowali antysemickie akcenty - ma swojego wicemarszałka, a klub PiS nie ma. - To też jest chore, to też coś, co obciąża marszałka Hołownię, że on do takiej sytuacji jako marszałek doprowadził i ją akceptuje - powiedział.

