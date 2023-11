Jest najmłodszym posłem X kadencji. "Już dostrzegam, jak plan na mój mandat poselski się zmienia"

Już dostrzegam, jak ten plan na mój mandat poselski się zmienia. Chciałem zajmować się sprawami gospodarczymi, a okazuje się, że coraz więcej głosów się pojawia, które proszą, abym zajął się konkretnymi sprawami polityki młodzieżowej - powiedział 24-letni Adam Gomoła (Trzecia Droga), najmłodsza osoba wybrana do Sejmu w tegorocznych wyborach.

24-letni przedsiębiorca Adam Gomoła (Trzecia Droga) to najmłodsza osoba wybrana do Sejmu w tegorocznych wyborach. W okręgu nr 21 (Opole) zdobył 21 923 głosy.

W poniedziałek w Sejmie w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawa-Litwińską mówił, że zostanie posłem "to ogromna duma, ale też ogromne zobowiązanie".

- Ja już dostrzegam, jak ten plan na mój mandat poselski się zmienia. Chciałem być na początku ekonomistą, zajmować się właśnie gospodarczymi sprawami, bo to jest mój obszar kompetencji, a okazuje się, że coraz więcej głosów pojawia się na mojej skrzynce mailowej, które proszą, abym zajął się konkretnymi sprawami polityki młodzieżowej, właśnie z uwagi na to, że jestem najmłodszy - mówił Adam Gomoła.

- Widzę więc, że ten plan się musi trochę zmienić z uwagi na to, że właśnie jestem najmłodszy, ale to też będzie dawało ogrom radości. Moją ambicją jest to, by, jak w tym Sejmie niestety tylko trzech parlamentarzystów jest poniżej trzydziestego roku życia, tak by w przyszłym znów było kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. To jest robota, którą musimy zrobić przez najbliższe cztery lata - dodał.

Czym będzie się zajmował poseł?

Poseł mówił, że w czasie kampanii wyborczej najczęściej słyszał od wyborców o kwestii mieszkalnictwa. - Według wielu statystyk prawie dwóch milionów mieszkań brakuje obecnie w Polsce. Widzimy to chociażby po cenach najmu, ale w ogóle kosztach życia w Polsce - zaznaczył.

- Druga rzecz to jest oczywiście to, co słyszę od swoich rówieśniczek, które dzisiaj zastanawiają się nad tym, czy zajść w ciążę, czy zakładać rodziny, to jest kwestia opieki okołoporodowej poprzez właśnie dostęp do zapłodnienia in vitro refundowanego, bo to przecież państwu powinno zależeć na tym, żeby tych pokoleń było w Polsce więcej - powiedział Gomoła.

Wskazał przy tym o dostępie w czasie ciąży do bezpiecznej terminacji i do pełnego pakietu podstawowych badań prenatalnych. - I wreszcie poprzez wsparcie takich usług publicznych jak żłobki, jak przedszkola, jak dobra edukacja. Tak by niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w Warszawie, czy tak jak ja w Gogolinie, miał dostęp do jednak prawa do opieki nad swoim dzieckiem - podkreślił.

