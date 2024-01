Jeszcze dziś głosowanie w sprawie Bosaka. Hołownia o swojej decyzji

Są dwa dobra. Jedno to załatwienie sprawy Grzegorza Brauna, drugie dobro to pozostawienie prezydium w takim składzie, jaki jest najlepszy - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, uzasadniając swoją decyzję o tym, że nie poprze wniosku Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Także Szymon Hołownia stwierdził, że nie zagłosuje za odwołaniem Bosaka. Dlaczego? Bo, jak argumentował, ważne jest to, żeby Konfederacja miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. - Klub Konfederacji nie uporał się jeszcze w dostateczny sposób ze sprawą Brauna, natomiast ja widzę wartość z obecności osoby takiej jak Krzysztof Bosak w prezydium Sejmu. (...) Ten głos opozycyjny jest potrzebny. Ja się bardzo często spieram, kłócę i głosuję inaczej niż wicemarszałek Bosak. Natomiast dowiódł on, że jest w stanie z pewną kulturą polityczną i merytorycznym przygotowaniem spór prowadzić - powiedział Hołownia.

Hołownia: trzeba wybierać między tymi dwoma wartościami

"To jedna z tych kwestii, w których nie musimy się zgadzać"

Marszałek Hołownia został zapytany, czy brak poparcia dla wniosku Lewicy może doprowadzić do problemów w rządzącej koalicji. Dziennikarz przypomniał słowa wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica), który powiedział, że politycy, którzy zagłosują przeciwko odwołaniu Bosaka, "biorą odpowiedzialność za to, co Konfederacja będzie robiła w przyszłości".

Dodał, że "to jedna z tych kwestii, w których nie musimy się zgadzać". - To nie jest program rządu. To nie są ustawy i rozwiązania, z którymi głosujemy. To jest kwestia organizacji pracy w Sejmie i - jak rozumiem - każdy w tej sprawie może mieć swoje zdanie - podkreślił Szymon Hołownia.