Polska Poseł Konfederacji ze swastyką w Sejmie. Będzie wniosek o ukaranie

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz we wtorek mówił z sejmowej mównicy o atakach Izraela na Bliskim Wschodzie. Stwierdził między innymi, że "Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa" i kraj ten jest "nową Trzecią Rzeszą". Następnie zaprezentował wydruk flagi Izraela z zakazanym symbolem swastyki zamiast gwiazdy Dawida.

Będzie wniosek o ukaranie Berkowicza

Jeszcze tego samego dnia sejmowa kancelaria opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że "marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza, który w trakcie wystąpienia na sali plenarnej zaprezentował symbolikę odwołującą się do nazizmu".

Przekazano, że Czarzasty podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do prezydium Sejmu o ukaranie Berkowicza na podstawie regulaminu Sejmu, który przewiduje sankcje finansowe za naruszenie jego powagi swoim zachowaniem.

"Jednocześnie na polecenie Marszałka Sejmu służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) i art. 256 Kodeksu karnego (propagowanie nazizmu)" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Sejmu: rażące przekroczenie granic

Kancelaria Sejmu zaznaczyła również, że zachowanie Berkowicza było szczególnie oburzające z uwagi na obchodzony tego dnia Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci Holokaustu), który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu.

"Instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi" - dodano.

