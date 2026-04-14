Polska

Poseł Konfederacji ze swastyką w Sejmie. Będzie wniosek o ukaranie

Sejm. Konrad Berkowicz pokazał flagę ze swastyką
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie Konrada Berkowicza - poinformowała Kancelaria Sejmu. Ruch ten ma związek z wtorkowym zachowaniem posła Konfederacji na sali sejmowej.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz we wtorek mówił z sejmowej mównicy o atakach Izraela na Bliskim Wschodzie. Stwierdził między innymi, że "Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa" i kraj ten jest "nową Trzecią Rzeszą". Następnie zaprezentował wydruk flagi Izraela z zakazanym symbolem swastyki zamiast gwiazdy Dawida.

Jeszcze tego samego dnia sejmowa kancelaria opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że "marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza, który w trakcie wystąpienia na sali plenarnej zaprezentował symbolikę odwołującą się do nazizmu".

Zdjęcie z 14 kwietnia 2026 roku
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz na sali obrad Sejmu z wydrukiem flagi Izraela z zakazanym symbolem swastyki
Źródło: PAP/Rafał Guz

Przekazano, że Czarzasty podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do prezydium Sejmu o ukaranie Berkowicza na podstawie regulaminu Sejmu, który przewiduje sankcje finansowe za naruszenie jego powagi swoim zachowaniem.

"Jednocześnie na polecenie Marszałka Sejmu służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) i art. 256 Kodeksu karnego (propagowanie nazizmu)" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Sejmu: rażące przekroczenie granic

Kancelaria Sejmu zaznaczyła również, że zachowanie Berkowicza było szczególnie oburzające z uwagi na obchodzony tego dnia Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci Holokaustu), który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu.

"Instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi" - dodano.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica