Awantura w Sejmie przy ławach PiS. Marek Suski wyrwał telefon Klaudii Jachirze

W czwartek wieczorem w Sejmie doszło do awantury w sprawie uchwały o uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. W pewnym momencie do ław poselskich, w których zasiadają parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, podeszła posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. Z opublikowanego przez nią w mediach społecznościowych nagrania wykonanego telefonem komórkowym wynika, że próbowała zadać pytania Antoniemu Macierewiczowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Tak wygląda ruski agent, a tak wygląda jego zleceniodawca - słychać komentarz Jachiry. W pewnym momencie telefon wyrwał jej poseł PiS Marek Suski.

Przed głosowaniem nad projektem opozycja zgłosiła wniosek o odroczenie obrad, który przepadł i Sejm przystąpił do głosowania nad niezwłocznym przystąpieniem do rozpatrzenia uchwały, który został przyjęty. Następnie odbyło się głosowanie nad poprawką. Głosowało 226 posłów, 225 było za, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał od głosu. Opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu, w związku z tym nie było kworum.

Budka o Macierewiczu: na czyje zlecenie pan działa od tylu lat?

Awantura przy ławach PiS. Suski wyrwał telefon Jachirze

Parlamentarzystka opozycji nadal podejmowała próby uzyskania odpowiedzi od prezesa PiS. Wtedy wśród uczestników zamieszania pojawił się poseł Marek Suski, który wyrwał Jachirze telefon i zaniósł go do siedzących obok marszałek Sejmu pracowników Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.

Jachira: tak się zachowują, gdy ktoś dokumentuje ich podłe czyny

"To właśnie za te pytania poseł Suski wyrwał mi telefon z ręki i kłamał w żywe oczy, że go nie ma. Tak się zachowują, gdy tylko zobaczą, że ktoś dokumentuje ich podłe czyny i antypolskie działania" - napisała na Twitterze Jachira w opisie do zamieszczonego nagrania z jej telefonu.

Sytuację zarejestrował telefonem komórkowym także poseł Konfederacji Artur Dziambor. "Co to jest za gimbaza to ja nie mam pytań" - skomentował na Twitterze, we wpisie z opublikowanym nagraniem.