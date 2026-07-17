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Polska

Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę o uczczeniu pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów

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Obrady Sejmu
Głosowanie za uchwałą upamiętniającą ofiary ukraińskich nacjonalistów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Fałszywa historia jest matką fałszywej polityki - mówił poseł Tadeusz Samborski w Sejmie. W piątek posłowie jednogłośnie przyjęli uchwałę o uczczeniu pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów, odrzucając wcześniej propozycje ostrzejszych zapisów.

Każdy obecny na sali poseł zagłosował za uchwałą. Złożono w niej hołd wszystkim ofiarom ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich, podkreślono znaczenie procesu ich poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku.

Wyniki głosowania w sprawie uchwały
Wyniki głosowania w sprawie uchwały
Źródło zdjęcia: Sejm

Wcześniej Sejm odrzucił siedem wniosków mniejszości. Zakładały one m.in. dodanie nowych akapitów w brzmieniu "Sprawcy realizowali z premedytacją i niewyobrażalnym okrucieństwem ludobójcze idee antypolonizmu i antysemityzmu" oraz "Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia działania władz Ukrainy zmierzające do utrudniania ekshumacji, fałszowania prawdy historycznej i gloryfikowania sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach".

Samborski o upamiętnieniu ofiar zbrodni wołyńskiej

Jak mówił w czwartek w Sejmie poseł Tadeusz Samborski (PSL) poprzez uchwałę Sejm składa hołd wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę jej apogeum. - Należy podkreślić fakt, że większość ofiar stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców z OUN-UPA, SS-Galizien i innych formacji nacjonalistycznych uczestniczących w zbrodniach - przypomniał.

Sejm w tej uchwale - jak zaznaczył - składa także hołd wszystkim tym, którzy bronili mordowanych obywateli Rzeczypospolitej, szczególnie żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i spontanicznie organizowanej samoobrony. - W uchwale znajduje się także bardzo wyraźnie zaznaczony wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich szlachetnych i sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swoich mordowanych sąsiadów - powiedział Samborski.

Sejm potwierdza "wolę przyjacielskiego współżycia z narodem ukraińskim"

Jak dodał, w uchwale zaznaczono również znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. - Podkreślamy jednocześnie, że to działanie ma charakter uniwersalny, humanitarny i w żaden sposób nie może być uwarunkowane czynnikami politycznymi - wyjaśnił poseł sprawozdawca. Zwrócił uwagę, że w uchwale posłowie wyrażają także uznanie dla tych, którzy prowadzą prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz dla tych, którzy są strażnikami pamięci o ofiarach zbrodni.

- Jednocześnie Sejm wzywa wszystkich uczestników życia publicznego i autorów prac historycznych, publicystów do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii, hołdując zasadzie, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, a ta prowadzi do tragicznych powtórek, czego mądre narody powinny unikać - mówił Samborski.

Wskazał również, że uchwała zawiera przesłanie, iż Sejm potwierdza "niezłomną wolę godnego i przyjacielskiego współżycia z narodem ukraińskim i odwołując się do wskazań papieża Jana Pawła II, iż dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co łączy, a nie to, co dzieli".

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Źródło: PAP
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Tagi:
SejmUkraina
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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