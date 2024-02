Kaczyński wypomina Tuskowi narty. Mówi o "działalności politycznej w formie odpoczynku"

Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku na nartach

- Jeżeli chodzi o Tuska, to on ma zwyczaj znaczną część swojej działalności politycznej prowadzić w formie odpoczynku, na przykład jeżdżenia na nartach. Tak było w poprzednich kadencjach, takie ma obyczaje - powiedział Kaczyński. - Co do spraw urlopowych, to się nie wypowiadam, bo po prostu nie wiem, jak to w jego wypadku wygląda. Natomiast ma też obyczaj demonstrowania tego publicznie - dodał. - To być może pewnej części społeczeństwa się podoba, innej z kolei się nie podoba, ale to nie jest sprawa zasadnicza. Gdyby Donald Tusk dobrze w zgodzie z konstytucją rządził, to mógłby sobie na nartach jeździć, to nie jest żaden problem. My z takich rzeczy nie robimy żadnej kwestii politycznej. Są to elementy, można powiedzieć, zabawne w naszej obecnej rzeczywistości, ale marginalne i bez znaczenia - stwierdził.