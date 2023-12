Jarosław Kaczyński zapowiada, że "klub PiS poprze inwestyturę" Mateusza Morawieckiego

- Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze inwestyturę pana premiera. Jeśli to nie zakończy się sukcesem, będzie forsował koncepcję, która została przedstawiona - zapowiedział Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia po exposé Mateusza Morawieckiego. Inwestyturą we Włoszech i Francji nazywa się zgodę parlamentu na skład i program powołanego rządu. W średniowieczu określano tak nadanie lenna wasalowi przez seniora.

Podczas późniejszej debaty w imieniu klubu PiS głos zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński. W swoim wystąpieniu odniósł się między innymi do kwestii polityki zbrojeniowej polskiego państwa. Exposé podsumował, że to wystąpienie można określić "najcelniej jako apel do całej klasy politycznej, by próbowała - pomijając spory, o których wszyscy wiemy - znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata".