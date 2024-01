Przeciwstawił się Kaczyńskiemu, zapłacił wysoką cenę. Wraca do Sejmu, jako kluczowy świadek działań PiS

We wtorek o godz. 14 ma rozpocząć się przesłuchanie Jarosława Gowina . Były wicepremier, jako pierwszy, ma odpowiadać na pytania posłów badających organizację tzw. wyborów kopertowych. Według parlamentarzystów koalicji rządowej jego przesłuchanie może być jednym z kluczowych dla komisji. - Myślę, że on ma bardzo dużo informacji, szczególnie politycznego creme de la creme, gdzie odbywały się rozmowy przy Nowogrodzkiej, albo w KPRM, czy na warszawskim Żoliborzu - mówi Tomasz Trela z Lewicy.

Jarosław Gowin. Był w rządach Tuska, Szydło i Morawieckiego

W 2005 zaangażował się w politykę, początkowo jako senator, potem poseł związany z Platformą Obywatelską. Wszedł nawet do jej zarządu krajowego. W 2011 został ministrem sprawiedliwości w rządzie PO. W kwietniu 2013 ogłoszono jego dymisję, po wypowiedzi na temat handlu embrionami . - Nie mam i nie mogę mieć czasu na to, żeby raz na tydzień komentować, czy tłumaczyć się za ministra tylko dlatego, że on zbyt upolitycznia kwestie, którymi się publicznie zajmuje - oświadczył wówczas Donald Tusk .

W 2015 kolejny raz kandydował do Sejmu, tym razem jednak z ostatniej pozycji listy PiS w okręgu krakowskim. Choć zapowiadano, że będzie ministrem obrony w rządzie Beaty Szydło , stanowisko to objął Antoni Macierewicz, a Gowin został wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego . Ten sam urząd pełnił w rządzie Mateusza Morawieckiego , również w kolejnej kadencji Sejmu.

W kwietniu 2020 roku podał się do dymisji, właśnie w związku z tzw. wyborami kopertowymi. Wrócił jednak do rządu w październiku tego samego roku, jako minister rozwoju, pracy i technologii. W sierpniu 2021 roku znów stracił urząd, tym razem po krytyce rządowego programu "Polski ład" oraz próbom zmian na rynku medialnym przy pomocy lex TVN . Jego "Porozumienie" wyszło wówczas z koalicji.

Jarosław Gowin. Pobyt w szpitalu. "Zapłaciłem wysoką cenę"

W listopadzie 2021 roku Jarosław Gowin zniknął z życia publicznego. Ponad dwa miesiące później opowiedział dziennikarce "Faktów" TVN Arlecie Zalewskiej o cenie, jaką zapłacił za to, że sprzeciwił się Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Miałem depresję, będącą efektem wielu miesięcy bezsenności. Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania COVID-19. Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak PiS - mówił. Jak dodał zamknął się w sobie i w ciągu dwóch tygodni schudł osiem kilogramów. - To ja sprzeciwiłem się Jarosławowi Kaczyńskiemu w kwestii tak zwanych wyborów kopertowych, potem lex TVN i wolności mediów, aż po Polski Ład. Zapłaciłem za to wysoką cenę, może za wysoką.