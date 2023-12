Hałas na sali, utrudnione obrady, posłowie PiS wyszli z sali. Suski do Hołowni: oszust, oszust

Sejm wznowił w czwartek obrady. Niedługo po ich rozpoczęciu na sali pojawił się jednak hałas i głośne okrzyki. Marszałek Szymon Hołownia przerwał posiedzenie i zarządził krótką przerwę "w związku z brakiem możliwości prowadzenia obrad". Po wznowieniu obrad sytuacja na sali ponownie się zaogniła. "Do więzienia" - wykrzykiwali w kierunku posła KO Romana Giertycha politycy Zjednoczonej Prawicy. Marek Suski (PiS) zwrócił się do marszałka słowami "oszust, oszust".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił się do posła PiS , by zmierzał "do komentarzy". Natomiast Błaszczak pytał, "jaki związek z przejęciem mediów publicznych ma fakt, że Unia Europejska przyjęła wczoraj porozumienie w sprawie przymusowej relokacji migrantów i ilu z nich Polska zamierza przyjąć".

Hołownia zwrócił się do Błaszczaka "o pilnowanie czasu wystąpienia". Poseł mówił dalej, a w pewnym momencie wyłączono mu mikrofon. Jeszcze przez chwilę Błaszczak mówił do wyłączonego mikrofonu, a później zszedł z mównicy.

Hałas na sali. Hołownia zarządza przerwę

Do mównicy zbliżył się poseł Roman Giertych (KO) z wnioskiem przeciwnym. - Wnoszę o to, żeby nie odraczać obrad - oświadczył.

Suski do Hołowni: oszust, oszust

Około godziny 9.30 powrócono na salę. Hołownia zwrócił się do parlamentarzystów z apelem, by "nie dokonywać obstrukcji obrad parlamentu". Na mównicę powrócił Giertych, a wtedy posłowie PiS znów zaczęli wznosić okrzyki i uderzać rękami w ławy przed sobą, co uchwyciła kamera. "Do więzienia" - wykrzykiwali w kierunku posła KO Romana Giertycha politycy Zjednoczonej Prawicy.