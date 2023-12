Uczestniczka wtorkowych wydarzeń w Sejmie: Wciąż nie mogę mówić. Porozumiewam się za pomocą SMS-ów

Zaatakowana przez Brauna: Wciąż nie mogę mówić. Porozumiewam się za pomocą SMS-ów

"W oczach tego człowieka widziałam tylko nienawiść"

Mówiąc o zachowaniu Brauna, kobieta stwierdziła, że nie miała wrażenia, że "to ktoś w szale". - Jestem lekarką od wielu lat i miałam do czynienia z osobami chorymi psychicznie czy po zażyciu substancji psychoaktywnych. W oczach tego człowieka widziałam tylko nienawiść - oświadczyła.

- Pan Braun powiedział do mnie, że ja i tacy jak ja to wstyd i że nie jestem kobietą. Ale znam siebie, wiem kim jestem i co mam do zaoferowania społeczeństwu. Słowa złego człowieka traktuję zgodnie z radą pana profesora Bartoszewskiego – to tak jakby nietrzeźwy zwymiotował na mnie w autobusie. Obrzydliwe, przykre, ale przecież nie wpłynie na moje poczucie własnej wartości - mówiła.