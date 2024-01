Sejm uchylił immunitet posłowi Braunowi

W środę odbyło się głosowanie nad wnioskiem w sprawie uchylenia immunitetu Grzegorza Brauna. Posłowie głosowali oddzielne w sprawie każdego z siedmiu zarzutów prokuratury względem posła Konfederacji. Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej za czyny określone w każdym z siedmiu punktów we wniosku prokuratora.

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych wydała we wtorek decyzję w sprawie Brauna, rekomendując uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji za grudniowy incydent w Sejmie, podczas którego użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych.

Szereg zarzutów dla Grzegorza Brauna

Zdaniem Brauna, sformułowane wobec niego zarzuty zawierają "jasne i oczywiste insynuacje i stwierdzenia kontrfaktyczne, niezgodne ze stanem rzeczywistym, prawdą materialną". Przekonywał, że materiały zawarte we wniosku zawierają "sfabrykowane cytaty i konfabulacje"; mówił, że w ogóle nie doszło do części zarzucanych mu czynów i można to ustalić na podstawie zapisów audio-wideo.

Jak przekazało w miniony czwartek biuro prasowe resortu sprawiedliwości, prokuratura, w przypadku uchylenia immunitetu, ma zamiar przedstawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących m.in.: "naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania; pomówienia Łukasza Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej; uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego, naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego, znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej".