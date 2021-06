"Pokaz obłudy w Sejmie. Odpowiedzialności nie unikną"

- To bardzo dobra informacja. Stabilna większość parlamentarna widoczna była dziś w Sejmie. Stabilna większość Zjednoczonej Prawicy, będziemy kontynuować przez najbliższe dwa lata kolejne projekty ustaw, wdrażać Polski Ład, to jest najważniejszy priorytet - powiedział dziennikarzom w Sejmie rzecznik rządu Piotr Mueller po zakończonych głosowaniach.

Zwracając się do opozycji zaapelował, by "w czasie wychodzenia z epidemii koronawirusa, ze wszystkimi jej efektami gospodarczymi, nie przeszkadzali w pracy parlamentarnej". - To jest wilcze prawo opozycji, żeby atakować za wszystkie działania, które rząd czynił, ale najważniejsze jest to, że jest większość parlamentarna, która zapewnia stabilne funkcjonowanie rządu oraz możliwość przeprowadzania ustaw - podkreślił Mueller.