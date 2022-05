"Glapiński musi odejść!!!". Transparent w Sejmie i "prośba" do prezydenta w sprawie "muchomora polskiej gospodarki"

Posłowie Lewicy w czasie debaty w Sejmie rozwinęli transparent z napisem "Glapiński musi odejść!!!". W tym samym czasie Krzysztof Gawkowski krytykował z mównicy szefa Narodowego Banku Polskiego i zaapelował do prezydenta, by ten wycofał kandydaturę Glapińskiego.

W środę w Sejmie, kiedy na mównicę wyszedł przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, posłowie jego ugrupowania rozwinęli transparent z napisem "Glapiński musi odejść!!!". - Adam Glapiński to największy szkodnik polskiej gospodarki od 20 lat. To czarna postać, która mówiła o deflacji, a spowodowała inflację najwyższą od 24 lat. Odpowiada za drożyznę, za bankructwo polskich rodzin, za to, że Polacy źle się czują we własnym kraju - powiedział Gawkowski.