"To będą pracowite głosowania". We wtorek powrót sejmowych emocji, transmisja w TVN24 i TVN24 GO

Posiedzenie Sejmu - gdzie oglądać?

Obrady pierwszego posiedzenia wznowione zostaną we wtorek 21 listopada. Mają się one rozpocząć o godzinie 12, a śledzić będzie można je na antenie TVN24 oraz w internecie na TVN24 GO . Czym podczas wznowionych obrad zajmą się posłowie?

Wybór komisji sejmowych

Odnosząc się do zwyczaju, zgodnie z którym kluby poselskie powinny być reprezentowane w składach komisji zgodnie z ich liczebnością, polityk PO odpowiedział, że tak nie będzie. - Parytet sejmowy musi odzwierciedlać siłę, realną siłę. To dzisiejsza opozycja, cztery partie, ma większość w tym parlamencie, i to opozycja będzie miała większość przewodniczących komisji. To jest naturalne - stwierdził.