Wpadka Donalda Tuska podczas exposé. "No nie wiem, co się stało..."

W Sejmie we wtorek Donald Tusk wygłosił swoje exposé. Nowy premier w przemówieniu przedstawił program przyszłego rządu, a także sylwetki nowych ministrów. Zaliczył jednak drobną wpadkę, bo najwidoczniej zapomniał, że została jeszcze jedna osoba do przedstawienia.

Tusk zapomniał o ministrze Wieczorku

Gdy Tusk zaczął mówić o swoim zaprzysiężeniu, które ma się odbyć w środę, na mównicę sejmową weszła posłanka Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkini Monika Wielichowska, i wręczyła Tuskowi kartkę. - A dziękuję, rzeczywiście - zareagował premier. - No nie wiem co się stało... Już wiem co się stało - dodał, uśmiechając się. Z sali dobiegł głos, że Tusk już zaliczył wpadkę. - Tak jest, oczywiście, wpadka - przyznał premier, po czym przeszedł do przedstawiania sylwetki Dariusza Wieczorka, który pokieruje resortem nauki i szkolnictwa wyższego.