Kwaśniewski o Tusku: do polityki europejskiej wraca polityk wagi najcięższej, z którego zdaniem będą się liczyć

Exposé Donalda Tuska było nietypowe, ale mówiło o tych najważniejszych kwestiach, z którymi się zgadzam - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ocenił, że "do polityki europejskiej wraca polityk rzeczywiście wagi najcięższej, z którego zdaniem będą się liczyć". Dodał, że "Europa zyskuje, mówiąc językiem futbolowym, taką prawdziwą, mocną 'dziesiątkę'".

Premier Donald Tusk we wtorek w Sejmie wygłosił exposé, po którym rozpoczęły się wystąpienia klubowe.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przysłuchiwał się expose Tuska w Sejmie, ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że było ono "nietypowe, ale mówiło o tych najważniejszych kwestiach, z którymi się zgadza". - Odbudowanie wspólnoty, Polska pozycja w NATO, w Unii Europejskiej, bezdyskusyjne wsparcie dla Ukrainy. Cały zestaw działań, które chce podjąć, a które już znamy z wcześniejszych projektów, choćby z tych pierwszych 100 dni - wymieniał były prezydent.

- Skład ekipy rządowej znaliśmy wcześniej, jest mocno polityczny, jest koalicyjny, dużo kobiet. I co mi się podoba - jest sporo ludzi, w tym najlepszym energetycznym wieku dla polityki, czyli wtedy, kiedy ja zostawałem prezydentem, czterdzieści parę lat, to jest bardzo obiecujące - dodał.

Kwaśniewski: do polityki europejskiej wchodzi polityk chyba najbardziej doświadczony

Pytany, co w polityce zagranicznej jest teraz do zrobienia, ocenił, że "trzeba szybko odbudować polską pozycję w Unii Europejskiej, rozmawiać z sojusznikami, być przygotowanym na, być może, bardzo poważne zmiany, które będą w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych w związku z wyborami". - Sądzę, że to spotkanie z krajami bałtyckimi, skandynawskimi w sprawie wzmocnienia granic i opanowania tego ruchu migracyjnego, to też jest bardzo ważne - dodał.

- Jak rozumiem, sprawa KPO jest rozstrzygnięta. Pieniądze przyjdą, więc to można już w jakimś sensie odhaczyć i pieniądze przekazać ministrom, żeby mądrze je wydawali, ale też zgadzam się z tym, co Tusk powiedział trochę żartem, trochę butnie, że jego nikt w Unii Europejskiej nie ogra. To jest prawda, to znaczy do polityki europejskiej wchodzi polityk chyba najbardziej doświadczony albo przynajmniej jeden z najbardziej doświadczonych - wskazał.

Jak mówił, "do polityki europejskiej wraca polityk rzeczywiście wagi najcięższej, z którego zdaniem będą się liczyć, i który może bez żadnych wątpliwości czy podejrzeń o to, że nie jest europejski na przykład zwracać uwagę na niedojrzałość niektórych projektów, które przygotowuje Unia Europejska, czy to, że za szybko jest na nie".

- Europa zyskuje, mówiąc językiem futbolowym, taką prawdziwą, mocną "dziesiątkę" (ofensywny pomocnik - red.) - dodał.

Kwaśniewski: lewica może się odbudowywać

Na pytanie, jaką rolę będzie teraz odgrywała lewica w Sejmie, odpowiedział: "Dla lewicy to jest moment historyczny, lewicy w rządzie nie było 18 lat. 18 lat to jest jedno pokolenie, oni wracają, wracają z ciekawymi ludźmi, młodymi, energicznymi, wykształconymi, więc mam nadzieję, że będą to dobrzy ministrowie". - Te głosy lewicy są istotne dla większości, więc ja myślę, że lewica trochę pokiereszowana po wyborach i na pewno niezadowolona tak, jak chciałaby, może się odbudowywać i ma kim się odbudowywać - wskazał.

Kwaśniewski o słowach Kaczyńskiego

Były prezydent został również zapytany przez dziennikarzy o poniedziałkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego skierowane do Donalda Tuska. - Te wczorajsze słowa to było coś, co trudno oceniać. Robiło to wrażenie jakiegoś wypadnięcia ze świadomości - skomentował Kwaśniewski. - Moim zdaniem, im PiS będzie dłużej się trzymał jako zwarta siła z Jarosławem Kaczyńskim, będzie taką twardą opozycją, to dla koalicji lepiej, bo będzie ją bardziej cementować, będzie bardziej skoncentrowana i będzie musiała być bardziej zdyscyplinowana. Nie będzie taryfy ulgowej - powiedział.

- Proces erozyjny w PiS-ie się zacznie, ale ja na niego nie czekam tak bardzo, bo uważam, że ta spoistość PiS-u dzisiaj jako opozycji, ona z punktu widzenia koalicji, jest czynnikiem wzmacniającym ich wzajemną kontrolę, współpracę, dyscyplinę - dodał były prezydent.

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem, w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, Donalda Tuska na premiera. Po głosowaniu przewodniczący PO zwrócił się między innymi do Kaczyńskiego. Jak powiedział, każdego dnia słyszał teksty z telewizji typu "Tusk do Berlina". "Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego (byłego prezesa TVP - red.). Kiedy nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, powiedział do mnie, publicznie, że takiego łajdaka świat nie widział – powiedział Tusk.

Kaczyński do Tuska: nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, że jest pan niemieckim agentem TVN24

Po tym wystąpieniu posłowie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Potem na mównicę wyszedł Kaczyński. Zapytany przez marszałka Sejmu, w jakim trybie chce zabrać głos, odpowiedział, że "jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża". - Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem – powiedział Kaczyński, zwracając się do Tuska.

