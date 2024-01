Premier Tusk z mównicy o słowach prezesa Kaczyńskiego: powiedział mu "ty gówniarzu"

Tusk o słowach Kaczyńskiego: powiedział mu "ty gówniarzu"

Potem Donald Tusk nawiązał do słów prezesa PiS oraz wystąpienia poprzedzającego debatę nad ustawą - gdy głos zabrał wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. - Nie chciałem na to zwracać uwagi, ale tak nieszczęśliwie się składa, że ja siedzę bardzo blisko pana prezesa Kaczyńskiego, w linii prostej pewnie z półtora metra. I czasami słyszę, co mówi. Kiedy przemawiał pan minister Kołodziejczak, i zwrócił się do pana prezesa Kaczyńskiego per "panie Kaczyński", pan prezes Kaczyński odpowiedział mu "ty gówniarzu" - mówił Tusk, a na sali rozległy się głosy: "tak jest", "tak było". Premier kontynuował: - Mówię o tym dlatego, bo pół godziny później, kiedy weszła na mównicę przedstawicielka tysięcy rodzin, które zbierały z takim trudem podpisy po ustawą, która ma pomóc, ulżyć tym najbardziej poszkodowanym, to nawet nie znalazł minuty czasu żeby wysłuchać, na czym polega los ludzi tak ciężko poszkodowanych przez okoliczności. Ludzi najbardziej szlachetnych, bo walczących w imieniu najsłabszych. Natomiast macie zawsze czas, żeby przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem wynosić na jakieś wyżyny - mówił premier.