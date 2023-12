Powrót taty na fotel premiera. Katarzyna Tusk nawiązała do słynnej sceny

Tuż po tym, jak Donald Tusk został wybrany nowym premierem, na popularnym instagramowym profilu jego córki pojawił się wymowny fragment filmu "To właśnie miłość" z tańczącym Hugh Grantem. Gwiazdor wcielał się w tej produkcji w rolę szefa brytyjskiego rządu.

Kasia Tusk nawiązuje do wyboru ojca na premiera

Tego samego dnia powrót taty na stanowisko Rady Ministrów skomentowała, choć nie wprost, jego córka Katarzyna Tusk Cudna. 36-latka zamieściła w swojej instagramowej relacji fragment popularnej sceny z kultowej świątecznej komedii "To właśnie miłość" ("Love Actually"). Grający brytyjskiego premiera Hugh Grant tańczy w niej w swoim gabinecie w rytm piosenki "Jump" zespołu The Pointer Sisters.