Donald Tusk mówi o PiS i nagle przerywa. "Nie, to nieładnie, cofam"

Sejm przegłosował w czwartek ustawę budżetową na 2024 rok. Poparło ją 240 posłów, przeciw było 191, a trzech się wstrzymało od głosu. Niedługo po tej decyzji Donald Tusk skomentował na sejmowym korytarzu przyjęcie ustawy kluczowej dla funkcjonowania nie tylko jego rządu, ale i całego państwa. Premier odniósł się m.in. do zarzutów posłów PiS, którzy krytykowali obcięcie części funduszy na niektóre instytucje. - Tak naprawdę to był ostatni akord tego sporu, w którym PiS walczył o to, żeby było więcej pieniędzy na instytucje związane z PiS-em, a koalicja i rząd walczyły o to, żeby ten budżet maksymalnie dużo pieniędzy przekierował na potrzeby ludzi, potrzeby pacjentów - powiedział Tusk.