Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się projektem uchwały o referendum migracyjnym

czytaj dalej

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat długości życia w Polsce. Żyjemy coraz dłużej. W porównaniu do danych z 1990 roku przeciętne trwanie życia w Polsce wydłużyło się o 7,2 roku dla mężczyzn (do 73,4 roku) i o 5,9 roku dla kobiet (do 81,1 roku).