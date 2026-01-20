Doda - Dorota Rabczewska w Sejmie o dobrostanie zwierząt Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Choć wtorkowe obrady poświęcone były projektom dotyczącym użycia fajerwerków, przed wejściem na komisję Doda zapowiedziała dziennikarzom, że ma nadzieję, iż będzie miała okazję wypowiedzieć się w sprawie schronisk dla zwierząt. - Będziemy starać się walczyć i przyspieszać tematy związane z bezdomnością zwierząt - zapowiedziała artystka.

Dorota Rabczewska podczas wtorkowych obrad Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt Źródło: TVN24

Artystka zaapelowała o zaostrzenie kontroli - czipowanie i kastrację. Mówiła też o brutalnym traktowaniu zwierząt. Jak twierdzi, skali nieprawidłowości w niektorych schroniskach, która "jest tragiczna". - To coś strasznego. Dopóki bezdomność będzie się opłacała, zawsze to będzie dochodowy biznes - mówiła. - Polska kocha zwierzęta, Polacy kochają zwierzęta, to jest wykorzystywanie naszej niewiedzy. Ale się skończyło, skończyło się babci sr... - powiedziała.

Dowiedz się więcej: Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra

Małgorzata Rozenek-Majdan o dobrostanie zwierząt

Temat opieki nad zwierzętami jest bliski również drugiej gościni wtorkowych brad w Sejmie, Małgorzacie Rozenek-Majdan. Przed wtorkową wizytą w Sejmie popularna prezenterka telewizyjna odwiedziła m.in. jedną z czołowych fundacji zajmującą się bezdomnymi zwierzętami, a wizytę pokazała w mediach społecznościowych. Przy okazji opowiedziała o projekcie, przy którym współpracuje od jakiegoś czasu, dotyczącym sterylizacji i kastracji zwierząt. - Musimy uderzyć w sedno problemu, nadmiar urodzin bezdomnych zwierząt - mówiła.

Przed rozpoczęciem posiedzenia obie panie spotkały się z Dorotą Niedzielą, wicemarszałkinią Sejmu, a jednocześnie lekarka weterynarii.

Przed posiedzeniem komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt rozmawiamy o ograniczeniu używania materiałów pirotechnicznych ze względu na zwierzęta. Co szczególnie cieszy do projektu przyłączyła się Małgorzata Rozenek-Majdan i Dorota Rabczewska, znana swoim fanom jako Doda pic.twitter.com/HaW9tQIuRz — Dorota Niedziela (@DorotaNiedziela) January 20, 2026 Rozwiń