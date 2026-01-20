Choć wtorkowe obrady poświęcone były projektom dotyczącym użycia fajerwerków, przed wejściem na komisję Doda zapowiedziała dziennikarzom, że ma nadzieję, iż będzie miała okazję wypowiedzieć się w sprawie schronisk dla zwierząt. - Będziemy starać się walczyć i przyspieszać tematy związane z bezdomnością zwierząt - zapowiedziała artystka.
Artystka zaapelowała o zaostrzenie kontroli - czipowanie i kastrację. Mówiła też o brutalnym traktowaniu zwierząt. Jak twierdzi, skali nieprawidłowości w niektorych schroniskach, która "jest tragiczna". - To coś strasznego. Dopóki bezdomność będzie się opłacała, zawsze to będzie dochodowy biznes - mówiła. - Polska kocha zwierzęta, Polacy kochają zwierzęta, to jest wykorzystywanie naszej niewiedzy. Ale się skończyło, skończyło się babci sr... - powiedziała.
Małgorzata Rozenek-Majdan o dobrostanie zwierząt
Temat opieki nad zwierzętami jest bliski również drugiej gościni wtorkowych brad w Sejmie, Małgorzacie Rozenek-Majdan. Przed wtorkową wizytą w Sejmie popularna prezenterka telewizyjna odwiedziła m.in. jedną z czołowych fundacji zajmującą się bezdomnymi zwierzętami, a wizytę pokazała w mediach społecznościowych. Przy okazji opowiedziała o projekcie, przy którym współpracuje od jakiegoś czasu, dotyczącym sterylizacji i kastracji zwierząt. - Musimy uderzyć w sedno problemu, nadmiar urodzin bezdomnych zwierząt - mówiła.
Przed rozpoczęciem posiedzenia obie panie spotkały się z Dorotą Niedzielą, wicemarszałkinią Sejmu, a jednocześnie lekarka weterynarii.
