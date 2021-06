Sejm decyduje w sprawie Dworczyka, Kamińskiego i Sasina

Według Najwyższej Izby Kontroli, która skierowała też do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa przez premiera i tych trzech ministrów, szef rządu wydał dwie decyzje administracyjne dotyczące wyborów korespondencyjnych bez podstawy prawnej, a "decyzje te de facto powierzały przygotowanie wyborów, które miały odbyć się 10 maja 2020 podmiotom do tego nieuprawnionym" - chodzi o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, której zlecono druk kart wyborczych, i Pocztę Polską, która miała dostarczać pakiety wyborcze.

NIK zaznaczyła, że "w momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy rangi ustawowej, które upoważniałyby Prezesa Rady Ministrów do organizacji wyborów, była to wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej".

Podobne uwagi NIK dotyczą zawiadomienia w sprawie szefa KPRM, który brał udział w procesie przygotowania i wydania decyzji premiera. Z kolei zawiadomienia NIK do prokuratury w sprawie ministrów Sasina (który został zobowiązany do zawarcia umowy z Pocztą Polską) i Kamińskiego (który został wyznaczony do zawarcia umowy z PWPW) dotyczą niedopełnienia przez nich obowiązków wynikających z decyzji premiera w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych.