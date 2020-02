"Mało, wolno, drogo i pod dyktando władzy"

Do Sejmu nie przyszła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska . We wtorek nie pojawiła się też na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: ustawodawczej oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Do sejmowych komisji wpłynęło pismo z biura Trybunału Konstytucyjnego, w którym uzasadniono, że prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjdzie na posiedzenie, "kierując się koniecznością obrony TK przed naruszającym podstawy państwa prawa publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji również przez część opozycji".

- Między innymi dlatego czeka się w sądach, że zadając pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, nie dostaje się odpowiedzi - powiedziała, dodając, że w związku z tym sędziowie orzekają, "stosując konstytucję bezpośrednio, do czego mają jak największe prawo".

- Jest szereg zastrzeżeń do działalności Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Jarosław Wyrembak, który jako żywo nie jest w żaden sposób związany z opozycją, nie jest też dziennikarzem, jest po prostu sędzią, sam wskazywał z wnętrza tego Trybunału na to, co tam się dzieje, co nazywa po prostu polityką plotek, uznaniowym przyznawaniem sędziom spraw czy w ogóle niepodejmowaniem rozstrzygnięć dlatego, że kalendarz wyborczy PiS nie przewiduje podejmowania pewnych tematów - mówiła. Dodała, że zdaniem klubu Lewicy nieobecność Julii Przyłębskiej na środowym posiedzeniu Sejmu jest "dyskredytująca dla Trybunału Konstytucyjnego".