Budka o braku zaufania do Hołowni po głosowaniu w Sejmie. Lider Polski 2050 odpowiada

Nie mam zaufania do Szymona Hołowni, bo był jedną z pierwszych osób, która chciała jeszcze w grudniu popierać tę ustawę bez poprawek - mówił po piątkowym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Klub KO niemal w całości wstrzymał się od głosu, z kolei Polska 2050 Hołowni była przeciw. - Trudno jest mi dyskutować ze stanami zaufania lub braku zaufania Borysa Budki. Jeżeli ma jakiś kłopot z zaufaniem do mnie, to serdecznie zapraszam do osobistej rozmowy - odpowiedział Hołownia.

W piątek Sejm przyjął projekt zmian w sądownictwie, który zdaniem jego autorów ma umożliwić wypłacenie Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizację poparło 203 posłów, 52 było przeciw, a 189 wstrzymało si od głosu. Klub Koalicji Obywatelskiej niemal w całości wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie opowiedzieli się z kolei posłowie Polski 2050.

Budka: nie mam zaufania do Szymona Hołowni

- Nie będę komentował tego, co zrobił Szymon Hołownia. Być może dał się sprowokować, bo PiS robił wszystko, by dziś ta ustawa nie została uchwalona - powiedział po głosowaniu szef klubu KO Borys Budka, komentując sprzeciw posłów Polski 2050.

Jak dodał, "dzisiaj PiS ustami (ministra edukacji Przemysława - red.) Czarnka i innych starał się wywrócić odblokowanie pieniędzy". - Od dwóch lat bijemy się w Sejmie, ale również i w Parlamencie Europejskim o pieniądze dla Polski. PiS robi wszystko, żeby te pieniądze zablokować. Skoro Komisja Europejska twierdzi, że ta ustawa odblokowuje te pieniądze, mówimy "sprawdzam" - zaznaczył.

Zapowiedział, że większość senacka złoży poprawki do ustawy. - Dzisiejsze głosowanie i zablokowanie tej ustawy wobec tego, że PiS nie miał większości, pozbawiałoby Polskę szans na środki europejskie, a jednocześnie dawało PiS-owi argumenty, że to przez opozycję tych środków nie ma. Absolutny błąd. W Senacie panujemy nad procesem legislacyjnym, będziemy wprowadzać te poprawki - mówił.

Pytany o to, czy ma zaufanie do Polski 2050 w sprawie wspólnych ustaleń w przyszłości, Budka odparł: "nie, nie mam takiego zaufania". - Nie mam takiego zaufania do Szymona Hołowni, bo był jedną z pierwszych osób, która chciała jeszcze w grudniu popierać tę ustawę bez poprawek - dodał.

Hołownia: Borys Budka mija się z prawdą

- Trudno jest mi dyskutować ze stanami zaufania lub braku zaufania Borysa Budki. Jeżeli ma jakiś kłopot z zaufaniem do mnie, to serdecznie zapraszam do osobistej rozmowy, wtedy na pewno wyjaśnimy sobie wątpliwości - komentował Szymon Hołownia. Jak dodał, "Borys Budka mija się z prawdą, mówiąc, że byliśmy tymi, którzy jako pierwsi przyszli, oczekując tego, że tak, a nie inaczej zostanie zagłosowane".

Lider Polski 2050 powiedział, że osobiście kontaktował się z wyprzedzeniem z liderami ugrupowań opozycyjnych, informując ich o planach zagłosowania przeciw ustawie. - Rozumiem, że partnerzy z opozycji inaczej ocenili w tej sprawie ryzyko, to ich prawo. My zachowujemy nasze prawo, by ryzyko związane z tą sprawą oceniać właśnie tak - powiedział.

- Nie utraciłem zaufania ani do Donalda Tuska, ani do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ani do Włodzimierza Czarzastego czy liderów Lewicy i nadal uważam, że w sprawach ważnych dla Polski powinniśmy współpracować - mówił.

- Doskonale wiemy, jak potrzebne są dzisiaj Polkom i Polakom pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Zrobiliśmy wszystko, a nawet jeszcze więcej, żeby te pieniądze w polskich firmach, w polskich samorządach, w polskich domach się znalazły - tłumaczył po głosowaniu Hołownia.

Dodał, że "jesteśmy przekonani, że zagłosowaliśmy dobrze". - Będziemy dalej robić wszystko - i na forum europejskim, i polskim - żeby te pieniądze jak najszybciej zgodnie z prawem do Polski trafiły. Będziemy z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi tę ustawę poprawiać w Senacie. Będziemy apelować do prezydenta. Będziemy rozmawiać z naszymi partnerami z Europy. Pieniądze z KPO należą się Polakom i powinny trafić do nas już bardzo dawno temu, ale ta ustawa nie jest środkiem, który te pieniądze Polakom zapewni - zapowiedział.

