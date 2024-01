Sejm zdecydował w sprawie wotum nieufności wobec Sienkiewicza

czytaj dalej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje w sprawie Małego ZUS-u Plus. Zdaniem Adama Abramowicza interpretacja ZUS-u w sprawie możliwości skorzystania z tego programu jest błędna. - (...)Wielu małych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej - napisał w komunikacie Abramowicz. Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy.