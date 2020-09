"W tym Sejmie dokonało się masę bezprawia. Jesteście zwykłymi łajdakami"

Winnicki do posłów PiS: jesteście zwykłymi łajdakami

- Ale nie to jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że dokonaliście ogromnego łajdactwa. 350 tysięcy hodowców bydła mięsnego, dziesiątki tysięcy pracowników ferm drobiarskich. Bierzecie za to odpowiedzialność, złamaliście dzisiaj polskie rolnictwo, złamaliście kręgosłupy w swoim własnym klubie, po raz kolejny wprowadziliście w głosowaniu dyscyplinę. Nie było jej przy głosowaniu ustaw za życiem. Hańba, jesteście zwykłymi łajdakami - zwrócił się do posłów klubu PiS.