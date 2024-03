W poniedziałek przed komisją badającą tzw. wybory kopertowe zeznania składał już po raz drugi były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W odróżnieniu od pierwszego przesłuchania ze stycznia tego roku Artur Soboń nie powtarzał, że wszystko, co miał do powiedzenia w tej sprawie, zawarł w swojej swobodnej wypowiedzi. Podczas drugiego przesłuchania odpowiadał na zadawane pytania . Nie unikał też komentarzy i słownych potyczek z członkami komisji.

Artur Soboń przed komisją śledczą

Podobnych wymian było jeszcze wiele. Prowadząca przesłuchanie stwierdziła np., że został on "memem po ostatnich zeznaniach". Ale szczególnie żywiołową reakcję wywołał inny fragment przesłuchania. Posłanka Filiks dopytywała o jedno ze spotkań z udziałem byłego wiceministra. Jak tłumaczył Soboń, dotyczyło ono kwestii technicznych. - To, że ta rozmowa dotyczyła możliwości dialogu technicznego, rozumiem. Wszyscy to zeznali. Ale to nie znaczy, że to było spotkanie kolegów przy kawie, tylko tam były ustalane podmioty, które były podwykonawcami. (...) Rozmawialiście o wyborach kopertowych. Przecież nie o pogodzie i o tym, gdzie pojedziecie na wakacje - mówiła posłanka Filiks. - Umówmy się, że jednak głupi nie jestem i tą taktykę rozumiem... - odparł poseł, wzbudzając żywiołową wesołość wśród członków komisji śledczej. - (...) Ma być takie wrażenie dla opinii publicznej, że każdy, kto brał udział w jakimkolwiek spotkaniu dotyczącym wyborów korespondencyjnych, jest jakoś w tą sprawę wmieszany - dodał były wiceminister.