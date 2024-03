We wtorek wieczorem odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, na którym ustalano m.in. harmonogram rozpoczynającego się w dziś posiedzenia - zaplanowanego na 20 i 21 marca. Po posiedzeniu Karpa-Świderek przekazała we wpisie na portalu X (Twitterze), że Prezydium przyjęło także harmonogram następnego posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 10, 11 i 12 kwietnia.

Pierwszy z projektów Lewicy częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Projekt KO zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Projekt Trzeciej Drogi natomiast odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. Politycy TD chcą też, aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

Hołownia zapowiadał debatę "tuż po pierwszej turze wyborów"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował 7 marca, że projekty dotyczące aborcji będą dyskutowane "tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych". Jego zdaniem lepiej poczekać z taką debatą do zakończenia "bardzo gorącej kampanii wyborczej", by uniknąć sytuacji, w której projekty "zostaną odrzucone w ramach tej przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu". Hołownia powiedział, że 11 kwietnia to ostateczny termin rozpatrywania projektów w sprawie aborcji. - Natomiast jeżeli politycy będą gotowi, żeby zrobić to wcześniej i nie wyrzucać tych projektów do kosza, to ja jestem gotów na rozmowę, na wszelkiego rodzaju korekty - powiedział.