Miasta walczą z nieprawidłową segregacją śmieci. Mógłby pomóc system identyfikacji odpadów

Miasta walczą z nieprawidłową segregacją

To, że z segregacją odpadów w Polsce wciąż nie jest najlepiej, widać w sortowniach śmieci. W Warszawie i Bytomiu to, co jest w koszach, sprawdzają ekipy wywożące śmieci. Gdy widzą pomieszane odpady, robią zdjęcia i przesyłają urzędnikom. Gdy sytuacja się powtarza, lokatorzy dostają decyzję z miasta o karze - nie wszędzie jest taka sama.