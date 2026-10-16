Polska Sędziowie żądają przeprosin od Mariusza Błaszczaka. Chodzi o porównanie do "wyboru Adolfa Hitlera" Kamila Grenczyn |

Błaszczak o wyborze Macieja Berka na sędziego: w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek adwokat Maciej Ślusarek - działając w imieniu ośmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego - skierował do posła PiS Mariusza Błaszczaka "wezwanie do przeprosin w związku z porównaniem ich wyboru do wyboru Adolfa Hitlera".

Jak czytamy w piśmie, "porównanie prawidłowo wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sędziów Trybunału Konstytucyjnego do jednego z największych zbrodniarzy w historii jest nieakceptowalne". "Degraduje standardy debaty publicznej, jest pod każdym względem gorszące. Nie można pozwolić na taką eskalację przemocy werbalnej, ponieważ łatwo może ona przerodzić się w przemoc fizyczną" - zaznaczono.

Takich przeprosin żądają sędziowie. Pełna treść

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska dotarła do pełnej treści przeprosin, których sędziowie żądają od Błaszczaka:

Przepraszam Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Sędzię Magdalenę Bentkowską, Sędziego Macieja Berka, Sędziego Marcina Dziurdę, Sędzię Annę Korwin-Piotrowską, Sędziego Krystiana Markiewicza, Sędziego Sławomira Patyrę, Sędziego Dariusza Szostka oraz Sędziego Macieja Taborowskiego za użycie wobec nich i ich wyboru sformułowań i sugestii porównujących z wyborem zbrodniarza Adolfa Hitlera przez Reichstag. Uznaję, że tego rodzaju wypowiedzi nie powinny znajdować miejsca w polskiej debacie publicznej i przepraszam za użycie niewłaściwego i oczywiście niedopuszczalnego porównania. Poseł Mariusz Błaszczak

Pod dokumentem podpisali się: Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Taborowski.

Opinia Komisji Weneckiej i wypowiedź Mariusza Błaszczaka

Słowa Błaszczaka padły we wtorek - w dniu, gdy Komisja Wenecka wydała opinię dotyczącą uprawnień prezydenta w sprawie ślubowania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" je odbierać, "nie roszcząc sobie prawa" do kontroli poprawności procesu, w którym dana osoba została wybrana. W sytuacji, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania, zdaniem Komisji Weneckiej należy umożliwić osobom wybranym przez Sejm złożenie ślubowania w inny sposób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co wiadomo do tej pory

Wówczas w rozmowie z dziennikarką TVN24 Agatą Adamek poseł PiS przekonywał, że wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek "nie spełnia kryterium podstawowego, a więc nie potrafi udowodnić, że przez 10 lat pełnił rolę radcy prawnego".

Gdy Adamek zwróciła uwagę, że Berek został wybrany do Trybunału przez sejmową większość zgodnie z prawem, Błaszczak ocenił, że "to jest taki sposób myślenia typowy dla państw totalitarnych". - Przecież w Niemczech Hitler też został wybrany przez Niemców - dodał.