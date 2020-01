Sędziowie wzywają "przedstawicieli władzy, a zwłaszcza prezydenta, do zaniechania mowy nienawiści"

"Wzywamy przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a zwłaszcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do zaniechania mowy nienawiści i oczerniania polskich sędziów, a Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych do zaprzestania wszczynania postępowań dyscyplinarnych bez podstawy prawnej" - napisali sędziowie.

Przedstawiciele władzy "podejmują starania zmierzające do przedstawienia polskich sędziów w jak najgorszym świetle"

Sędziowie wskazali, że "od kilku lat przedstawiciele obozu władzy, wykorzystując do tego celu między innymi media publiczne, podejmują starania zmierzające do przedstawienia polskich sędziów w jak najgorszym świetle".

Ich zdaniem z uwagi na to, że dotychczasowe działania nie doprowadziły do sprzeniewierzenia się przez sędziów zasadom niezawisłości, w dniu 12 grudnia 2019 roku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o tak zwaną ustawę represyjną.