Polska "Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK Mikołaj Gątkiewicz, Kamila Grenczyn

Sędziowie TK przed Trybunałem Konstytucyjnym

- Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie konstytucji - oświadczył w czwartek przed siedzibą kancelarii prezydenta sędzia TK Krystian Markiewicz. Sędziowie TK pojawili się w biurze podawczym kancelarii, aby złożyć pisemnie akty ślubowania.

- Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wobec nas, lecz wobec narodu - podkreślił.

Markiewicz, a także Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek złożyli wcześniej tego dnia w Sejmie ślubowanie. Od Bentkowskiej i Szostka ślubowanie odebrał wcześniej prezydent Karol Nawrocki.

Sędziowie wchodzą do TK

Z kancelarii prezydenta sędziowie zostali zawiezieni do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Przed budynkiem zebrał się tłum zarówno zwolenników, jak i przeciwników ślubowania w Sejmie.

Sędziowie weszli do budynku, gdzie przebywali półtorej godziny. Około 16.30 wyszli z gmachu TK.

Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie TK ślubowali "wobec prezydenta"

- Sejm 13 marca 2026 roku wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działając w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wręczę paniom i panom sędziom uchwały o wyborze będące wyrazem woli narodu - oświadczył na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Uchwały odebrali w kolejności sędziowie: Bentkowska, Dziurda, Korwin-Piotrowska, Markiewicz, Szostek i Taborowski. Później składali ślubowanie.

Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści (...)

- taką formułę wygłaszali na początek sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.

Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie

Na uroczystości byli obecni: notariusz, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, czyli Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Safjan i Jerzy Stępień.

Nawrocki odebrał ślubowanie od dwójki sędziów

Dwoje z wybranych przez Sejm 13 marca sędziów na zaproszenie Nawrockiego złożyło 1 kwietnia ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Prezydent nie podjął decyzji w sprawie czworga pozostałych sędziów.

Wobec braku działania ze strony Nawrockiego czworo sędziów wysłało prezydentowi jednobrzmiące pisma, w których zaprosili głowę państwa na ceremonię ślubowania do Sejmu.

