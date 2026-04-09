Polska

"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK

Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK przed Trybunałem Konstytucyjnym
Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości nie pojawił się zaproszony prezydent Karol Nawrocki. Mimo to sędziowie w ślubowaniu używali sformułowania "wobec prezydenta" i zwracali się do niego. Później pojechali do TK.

- Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie konstytucji - oświadczył w czwartek przed siedzibą kancelarii prezydenta sędzia TK Krystian Markiewicz. Sędziowie TK pojawili się w biurze podawczym kancelarii, aby złożyć pisemnie akty ślubowania.

- Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wobec nas, lecz wobec narodu - podkreślił.

Markiewicz, a także Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek złożyli wcześniej tego dnia w Sejmie ślubowanie. Od Bentkowskiej i Szostka ślubowanie odebrał wcześniej prezydent Karol Nawrocki.

Sędziowie wchodzą do TK
Z kancelarii prezydenta sędziowie zostali zawiezieni do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Przed budynkiem zebrał się tłum zarówno zwolenników, jak i przeciwników ślubowania w Sejmie.

Sędziowie weszli do budynku, gdzie przebywali półtorej godziny. Około 16.30 wyszli z gmachu TK.

Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK ślubowali "wobec prezydenta"

- Sejm 13 marca 2026 roku wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działając w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wręczę paniom i panom sędziom uchwały o wyborze będące wyrazem woli narodu - oświadczył na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Uchwały odebrali w kolejności sędziowie: Bentkowska, Dziurda, Korwin-Piotrowska, Markiewicz, Szostek i Taborowski. Później składali ślubowanie.

Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści (...)

- taką formułę wygłaszali na początek sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.

Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
Na uroczystości byli obecni: notariusz, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, czyli Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Safjan i Jerzy Stępień. 

Nawrocki odebrał ślubowanie od dwójki sędziów

Dwoje z wybranych przez Sejm 13 marca sędziów na zaproszenie Nawrockiego złożyło 1 kwietnia ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Prezydent nie podjął decyzji w sprawie czworga pozostałych sędziów.

Wobec braku działania ze strony Nawrockiego czworo sędziów wysłało prezydentowi jednobrzmiące pisma, w których zaprosili głowę państwa na ceremonię ślubowania do Sejmu.

Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica