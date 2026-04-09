Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Relacja na żywo

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło: TVN24
W czwartek w Sejmie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie. Zaproszenie na uroczystość otrzymał też Karol Nawrocki, który od czterech z nich ślubowania nie przyjął. Prezydent do Sejmu nie przyszedł. Po południu sędziowie najpierw pojawili się w kancelarii prezydenta, aby pisemnie złożyć akty ślubowania, a później w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Wydarzenia wokół sędziów TK relacjonujemy w tvn24.pl.

W Sejmie, w Sali Kolumnowej, odbyła się uroczystość ślubowania. Wzięło w niej udział - i złożyło ślubowanie - sześcioro wybranych 13 marca przez Sejm sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Ostatnia dwójka była już na ślubowaniu u prezydenta. Pozostałych Nawrocki nie zaprosił.

Przebieg ślubowania w Sejmie relacjonujemy w tvn24.pl

Sortowanie:
3 minuty temu
WAŻNE

NOWI SĘDZIOWIE WYSZLI Z BUDYNKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.

4 minuty temu

Były prezes TK Jerzy Stępień mówił w czwartek, że dzisiejsza uroczystość w Sejmie jest "historyczną chwilą", o której będą uczyć się w przyszłości studenci prawa. Dr Marcin Krzemiński był pytany o ten komentarz w TVN24. 

- Jestem współautorem jednego z podręczników do prawa konstytucyjnego (...) Przypuszczalnie napiszemy o tym - przyznał. 

- Wczoraj na zajęciach ze studentami rozbieraliśmy zdanie po zdaniu różne wypowiedzi ministra Boguckiego i studenci pierwszego roku prawa punktowali ministra Boguckiego, jeżeli chodzi o różne jego tezy, które wygłaszał przed dzisiejszą uroczystością - dodał konstytucjonalista. 

>>> Zobacz też: "Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok Trybunału Konstytucyjnego

14 minut temu

- Po pierwsze Sejm zwlekał z wyborem sędziów. W końcu to zrobił. Później prezydent zwlekał z umożliwieniem sędziom złożenia ślubowania. Marszałek Sejmu zorganizował tę uroczystość. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, może nie w takiej formie, jak dotychczas, zwyczajowo przyjmowano. Niemniej jednak z momentem, kiedy podpisana rota ślubowania dotarła do prezydenta, to zadziałała ustawa i te osoby stały się zdolne do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym - ocenił. 

16:24

- Mam nadzieję, że to jest krok w dobrym kierunku, w tym biegu z przeszkodami - mówił o dzisiejszej uroczystości dr Marcin Krzemiński prawnik z katedry prawa konstytucyjnego UJ w "Faktach po Południu" w TVN24. 

16:18

Sędziowie weszli do siedziby TK tuż po godzinie 15. 

16:16

O godzinie 17 ma odbyć się briefing prasowy prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

16:12

>>> Zobacz też, co o ślubowaniu sędziów TK powiedział były prezydent Andrzej Duda.

16:08

Przed gmachem TK trwa manifestacja adwersarzy ślubowania sędziów w Sejmie. Wśród nich pojawili się m.in. działacze PiS. Głos zabierał poseł Mariusz Gosek i Robert Bąkiewicz. 

15:59
Żurek o ślubowaniu sędziów TK: kolejny krok milowy, przywracamy państwo prawa
Źródło: TVN24
15:51

- Ci którzy bedą utrudniać pracę organów państwa, legalnie wybranych sędziów muszą mieć świadomość odpowiedzialności przed prawem. I mówię to jako prokurator generalny z całą stanowczością. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale jeżeli chcą zmierzyć się z państwem i z prawem, to będą musieli ponieść konsekwencje - ostrzegł szef MS. 

- Jeżeli dojdzie do tego (utrudniania), mamy odpowiednie instrumenty i będą te instrumenty przy otwartej kurtynie, zgodnie z prawem stosowane. Więc będziemy na pewno reagować na takie bezprawne działania - zapowiedział. 

15:48

- Tradycyjnie nie chcę ujawniać dzisiaj tego planu, żeby nie był zawczasu torpedowany - dodał szef MS. 

15:47

Żurek wyraził nadzieję, że sędziowie TK rozpoczną pracę bez przeszkód. Pytany, czy koalicja ma plan na scenariusz, w którym nowi sędziowie nie zostaną dopuszczeni do orzekania, odpowiedział: - Oczywiście, że mamy taki plan. Myślę, że też bardzo wiele zależy od samych sędziów, bo oni muszą też pokazać swoją skuteczność. Są świetnymi prawnikami, ale na pewno władza wykonawcza będzie pomagała w tym, żeby instytucje państwa funkcjonowały.

15:41

- Wykonaliśmy ten ważny krok i cieszę się i myślę, że powinni się cieszyć obywatele, którzy chcą mieć Trybunał, chcą mieć prawdziwych sędziów, a nie politycznych nominatów, którzy jednego dnia byli w ławach poselskich, następnego dnia przebrali się w togi udawali sędziów trybunału - kontynuował. 

15:41

- Dzisiaj jest kolejny milowy krok, z którego bardzo się cieszę i możemy teraz być dumni z tych, którzy zdecydowali się ten krok wykonać, bo na pewno w takiej atmosferze politycznej to nie była łatwa droga i myślę, że jeszcze nie jest koniec tej drogi - powiedział szef MS. 

15:39

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o dzisiejszym ślubowaniu na antenie TVN24.

15:33

W TVN24 była pytana o to, co dalej, po ślubowaniu sędziów. 

- Dowiemy się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj i w najbliższej przyszłości, dlatego że elementem działania Trybunału Konstytucyjnego jest oczywiście ta działalność orzecznicza, a żeby ta działalność orzecznicza stała się faktem, to sędziowie, którzy dzisiaj weszli do budynku po prostu muszą być dopuszczeni do swoich obowiązków sędziowskich - mówiła. 

Podkreśliła, że o tych "wszystkich kwestiach w świetle ustawy o organizacji i funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego decyduje jednoosobowo" prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. 

15:30

Według prof. Moniki Haczkowskiej konstytucjonalistki z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego dzisiaj "doszło do skutecznego dopełnienia formalności" związanej ze ślubowaniem sędziów TK. 

15:16
Oświadczenie sędziów TK po złożeniu aktów ślubowania w kancelarii prezydenta
Źródło: TVN24
15:14

W TVN24 I TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE.

15:12
WAŻNE

Sześcioro sędziów po ślubowaniu i złożeniu dokumentów w KPRP, weszło to budynku Trybunału Konstytucyjnego.

15:08

- Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie Konstytucji. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wobec nas, lecz wobec narodu - oświadczył jeszcze przed siedzibą kancelarii prezydenta sędzia TK Krystian Markiewicz. 

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postąpił tak jedynie względem dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy pana prezydenta. Nasze ślubowanie zostało skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta przekazujemy panu prezydentowi, dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu - mówił. 

- Prawo musi porządkować sytuację w państwie. Obejmujemy urzędy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją. Z szacunkiem dla Konstytucji i obywateli, których ma ona chronić - podkreślił. 

15:05
Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło: TVN24
15:03
WAŻNE

Nowi sędziowie TK pojawili się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

14:57
Sędziowie TK przed kancelarią prezydenta
Sędziowie TK przed kancelarią prezydenta
Źródło: TVN24
14:50
WAŻNE

Sędziowie TK pojawili się w biurze podawczym kancelarii prezydenta, aby złożyć pisemne akty ślubowania.

14:42

Według Kaczyńskiego to "nie było zaprzysiężenie". - Panowie, którzy przecież mogli jeszcze złożyć rzeczywiście przed prezydentem, przyrzeczenie (ślubowanie), bo przecież prezydent tego nie wykluczał, już nie będą mogli - powiedział, nawiązując do porannej zapowiedzi Boguckiego. 

Sejm wybrał sześciu sędziów TK 13 marca. Od tego czasu prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga wybranych osób. Nie zadeklarował też, czy i kiedy ma zamiar przyjąć ślubowanie od pozostałej czwórki sędziów. Pałac Prezydencki krytykował też procedurę wyboru sędziów przez Sejm. 

14:33

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos po ślubowaniu sędziów TK. Dzisiejsze wydarzenie w Sejmie określił "groteskowym".

14:27

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się zwolennicy i przeciwnicy dzisiejszego ślubowania w Sejmie. 

Pikieta przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Pikieta przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło: TVN24
14:13

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, tłumacząc decyzję Nawrockiego o przyjęciu ślubowania tylko od dwojga sędziów TK, powołuje się na wyrok Trybunału z 2015. A o czym Bogucki nie wspomina? 

"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Dowiedz się więcej:

"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału

KONKRET24
14:08

Szef MS zwrócił uwagę na rolę, jaką w obecnej sytuacji odgrywa prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. - On musi mieć świadomość, że dalsze łamanie prawa może się dla niego skończyć poważnymi konsekwencjami - zaznaczył. To łamanie prawa - dodał minister - polegałoby w tej sytuacji właśnie na próbie niewpuszczenia nowo wybranych sędziów do siedziby Trybunału.

Minister ocenił też, że narracja szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego - według której prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych sędziów, gdyż za jego kadencji pojawiły się dwa wakaty, a ich uzupełnienie "dopełni ustawowy wymóg" pełnego składu - "jest żenujące". - To nie jest poziom prawny, tylko to jest poziom jakiegoś krętacza, który próbuje uzasadnić bezprawne decyzje - stwierdził szef MS. 

14:07

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odnosząc się do uroczystości w Sejmie ocenił, że "dzisiaj narodził się zgodny z prawem, nowy rodzaj" rozwiązania dotyczącego funkcjonowania organów państwowych. - Jakiś organ, niezwykle ważny dla państwa nie wykonuje swoich czynności, więc szukamy prawniczego wyjścia i to prawnicze wyjście właśnie dzisiaj zostało znalezione - podkreślił Żurek.

- To jest naprawdę dobry dzień dla demokracji(…). Mam nadzieję, że wreszcie przywracamy Trybunał dla obywatela i to przyjmuję z radością - mówił szef MS. Dodał, że on sam "chciałby, żeby ci sędziowie skutecznie objęli urząd w budynku Trybunału Konstytucyjnego i żeby nie było jakichś 'Trybunałów bis', tylko jeden legalny Trybunał".

14:03

Dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska rozmawiała o dzisiejszym ślubowaniu z Bartłomiejem Przymusińskim, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Widzimy to, w jaki sposób zachowuje się prezydent, który wybrał sobie dwie osoby, które zaprosił do złożenia uroczyście ślubowania, a pozostałej czwórki nie zaprasza od czterech tygodni - mówił. 

Jak ocenił, "możemy powiedzieć, że to trochę wygląda tak, jakby ktoś siedział, zatkał sobie uszy i mówił, że nie będzie słuchał tego, co ma być wobec niego wygłoszone". - W tej sytuacji to ślubowanie zostało złożone w formie uroczystej. Prezydent, jestem przekonany, że mógł to oglądać, ale także jestem przekonany, że otrzyma to ślubowanie w formie pisemnej, zaprotokołowanej przez notariusza. Tym samym zostaną spełnione wszystkie wymogi formalne, żeby te osoby mogły rozpocząć pełnienie urzędów sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wskazał Przymusiński. 

13:44

Głos w sprawie ślubowania sędziów TK zabrał też prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego

"Problemem nie jest brak fizycznej obecności Prezydenta na uroczystości złożenia przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego przysięgi adresowanej do Prezydenta. Problemem nie jest też odmowa zorganizowania tej uroczystości przez kancelarię Prezydenta" - napisał w poście na Facebooku. 

Jak wyjaśnił, "nie ma takiego ustawowego obowiązku, tak jak nie ma ustawowego obowiązku Prezydenta 'zaprzysiężenia', czy 'przyjęcia' przysięgi sędziów TK, sporządzania jakichś dokumentów potwierdzających jej złożenie, czy przekazania im gratulacji z okazji objęcia urzędu". 

"Nieobecność Prezydenta jest utrudnieniem (bo pewnie trzeba będzie dodatkowo przekazać Prezydentowi dokument ślubowania), ale nie przeszkodą w złożeniu ślubowania przez sędziów TK. Nie ma też żadnych przepisów prawnych określających szczegółowo miejsce, sposób organizacji i przebieg składania przez sędziów TK ślubowania" - podkreślił prof. Wróbel. 

Wskazał też, że problem stanowią "groźby urzędników Kancelarii Prezydenta skierowane do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedź ich nie uznawania i publiczne rozgłaszanie nieprawdy o wymyślonych kompetencjach Prezydenta RP w zakresie wyboru i objęcia urzędu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego". 

13:41
Bohdan Zdziennicki, były prezes TK, o ślubowaniu nowych sędziów
Źródło: TVN24
13:40

W obecności między innymi byłych prezesów TK i notariusza zostało przyjęte ślubowanie sędziów TK. - Na tym procedurę uważam za zamkniętą - powiedział Czarzasty. 

- Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji. W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami - zapowiedział. 

- Politycy prawicy przez ostatnie 11 lat niszczyli Trybunał Konstytucyjny. Partie demokratycznej koalicji, na którą 15 października 2023 roku głosowało 11 milionów obywateli, obiecały przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego Polkom i Polakom. Temu służyły dzisiejsze decyzje. Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności - oświadczył marszałek Sejmu. 

13:32

- Zrobiłem wszystko, aby wytłumaczyć tę sytuację i przekazać informacje panu prezydentowi - powiedział Czarzasty w Sejmie, nawiązując do procedury wyboru sędziów TK i przesłanych w tej sprawie pytań Pałacu Prezydenckiego do marszałka. 

Jak mówił Czarzasty, 18 marca zwrócił się do prezydenta o "niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby" wybrane przez Sejm 13 marca. Następnie 25 marca marszałek Sejmu miał zaproponować prezydentowi spotkanie, żeby "ustalić wspólne stanowisko" w sprawie ślubowania. 

13:28

Marszałek Sejmu będzie gościem "Faktów po Faktach" o godz. 19:30 w TVN24.

13:25

Trwa konferencja prasowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

13:21

"Ślubowanie może być złożone tylko w obecności Prezydenta. Każde inne rozwiązanie jest farsą" - napisał też Szczucki na X. 

Poseł PiS wcześniej komentował, że jeśli zachowano wszystkie procedury w wyborze sędziów TK, to prezydent powinien przyjąć od nich ślubowanie. 

13:18

"Jeśli Prezydent RP nie jest osobiście obecny przy czynności, to twierdzenie, że czynność odbywa się 'wobec Prezydenta RP' jest oczywiście nieprawdziwe" - ocenił z kolei były prezydent Andrzej Duda. 

Sędziowie w trakcie zaprzysiężenia mówili, że ślubują "wobec prezydenta". 

Wcześniej na kanale posła PiS Krzysztofa Szczuckiego Duda mówił, że głowa państwa nie może wybierać, od kogo przyjmie ślubowanie. 

13:10

"W interesie kryptowalutowych firm @NawrockiKn walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" - napisał po ślubowaniu premier Donald Tusk na X. 

12:59

- To jest próba przywracania znowu normalności w państwie prawa, bo mamy taką sytuację, że funkcjonowanie państwa zostało rozbite, prezydent ma wykonywać swoje obowiązki - powiedział po ślubowaniu Bohdan Zdziennicki były prezes TK, który uczestniczył w wydarzeniu. 

Jak dodał, "nie może być momentu w państwie, że jakiś organ konstytucyjny zwalcza inne organy", a "dzisiejsza uroczystość to próba przywrócenia porządku". 

12:44

W trakcie ślubowania sędziowie mówili, że składają ślubowanie "wobec prezydenta".

Karol Nawrocki został zaproszony na uroczystość, ale nie wziął udziału w ślubowaniu.

12:42
WAŻNE

Uroczystość ślubowania sędziów TK w Sejmie zakończyła się.

12:41
WAŻNE

Wybrani na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek i Maciej Taborowski złożyli w Sejmie ślubowanie.

12:39
Ceremonia ślubowania szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie
Źródło: TVN24
12:38
WAŻNE

Sędziowie: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Krystian Markiewicz złożyli ślubowanie.

12:36

Uchwały odebrali w kolejności sędziowie: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski. 

12:33

Marszałek wręcza sędziom uchwały o wyborze na sędziego TK.

12:32

Głos zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

12:31
WAŻNE

W SEJMIE ROZPOCZYNA SIĘ UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA SĘDZIÓW TK.

12:30

- Pan prezydent powinien być dzisiaj i odebrać to ślubowanie i powinniśmy tę sprawę zamknąć. Sędziowie od miesiąca powinni już pracować, powinni działać - powiedziała przed rozpoczęciem uroczystości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Sejm wybrał sześciu nowych sędziów TK 13 marca. 

- Sejm dokonał wyboru i tego nic nie zmieni. Oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i tę sprawę trzeba jak najszybciej zakończyć. A prezydent powinien tutaj być i wykonać swój obowiązek - dodała. 

12:24

Wkrótce rozpocznie się ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkowie udali się już do Sali Kolumnowej, gdzie zaplanowano uroczystość.

12:21

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) odpowiedział na krytykę ślubowania ze strony posłów PiS. - Wystarczająco popsuli Trybunał Konstytucyjny i cały wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj w istocie będziemy mieli do czynienia z wypełnieniem konstytucyjnych prerogatyw sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy na mocy ustawy powinni złożyć ślubowanie przed przystąpieniem do czynności sędziowskich - mówił dziennikarzom w Sejmie. 

Jak dodał, "nie zdziwiłbym się, gdyby pan (Bogdan) Święczkowski stosował obstrukcję, bowiem będzie walczył o to, aby skład Trybunału Konstytucyjnego nie był w takim wymiarze, żeby uchylić mu immunitet". - Grozi mu uchylenie immunitetu, a także to jest powszechna wiedza, nie tylko prawnicza, że został wybrany na prezesa Trybunału niezgodnie z prawem, ponieważ w składzie orzekającym w tej kwestii byli sędziowie dublerzy - przekonywał wicemarszałek Sejmu. 

- Jeżeli pan (Bogdan) Święczkowski nie wpuści sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że będzie mu chodziło tylko i wyłącznie o własną osobę - ocenił. 

12:10
Były prezes TK: będziemy świadkami historycznej chwili
Źródło: TVN24
12:07

Stępień odniósł się także do oświadczenia Boguckiego. - To jest jakaś taka przewrotna myśl, która nie ma nic wspólnego z rozumowaniem prawniczym - skomentował. 

Zwrócił też uwagę na komentarz Dudy w sprawie ślubowania. - Powiedział, że obowiązkiem prezydenta jest przyjąć ślubowanie, a odmowa ślubowania wikła go [Nawrockiego -red.] w jakąś nieprzewidzianą awanturę konstytucyjną. Ja się z nim absolutnie zgadzam, więc niech pan prezydent przemyśli jeszcze raz swoją decyzję, bo ona prowadzi nas i jego przede wszystkim w bardzo niebezpiecznym kierunku - podsumował. 

12:03

Stępień wyraził opinię, że "sędziowie zostali zmuszeni do złożenia ślubowania w sposób inny niż dotąd kształtował to zwyczaj konstytucyjny". - Tym razem pan prezydent nie chce, postanowił złamać ten zwyczaj konstytucyjny. A jak wiadomo, zwyczaje konstytucyjne to są też normy prawne, konstytucyjne - kontynuował. 

Były prezes TK powiedział, że "bardzo podziwia" sędziów, którzy zdecydowali się dzisiaj złożyć ślubowanie w Sejmie. - Uważam, że tak należało zrobić - dodał.

11:59

- Będziemy świadkami historycznej chwili, o której będzie się uczyło studentów prawa - skomentował przed wejściem do Sejmu Jerzy Stępień. Były prezes TK będzie uczestniczył w uroczystości ślubowania sędziów TK. 

11:52
Tusk: prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów
Źródło: TVN24
11:49

Czy prezydent może odmówić przyjęcia ślubowania od sędziów TK? Komentarz profesora Marka Safjana, byłego prezesa TK i byłego sędziego TSUE. 

Prezydent "nie ma prawnych możliwości nieprzyjęcia ślubowania"
Dowiedz się więcej:

Prezydent "nie ma prawnych możliwości nieprzyjęcia ślubowania"

11:46

W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Spór wokół zbliżającego się ślubowania komentują eksperci.

- To nie jest pierwszy przypadek, że prawo staje się zakładnikiem polityki - ocenił politolog dr hab. Tomasz Słomka. Jego zdaniem "można by to tak naprawdę zamknąć bardzo prostym działaniem prezydenta, symbolicznym i ceremonialnym w istocie działaniem głowy państwa", nawiązując do zaprzysiężenia. 

11:45
Reakcja Pałacu Prezydenckiego. "Nadal jest jedenastu sędziów"
Dowiedz się więcej:

Reakcja Pałacu Prezydenckiego. "Nadal jest jedenastu sędziów"

11:36

Do zbliżającego się ślubowania w Sejmie odniósł się premier Donald Tusk w trakcie wystąpienia w siedzibie firmy Apator w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim.

- Jadąc do was usłyszałem, co mnie ucieszyło, od byłego prezydenta Dudy, który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji, że jego zdaniem prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów - powiedział szef rządu. 

Były prezydent Andrzej Duda powiedział w rozmowie z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim, że prezydent nie może wybierać, od kogo przyjmie ślubowanie. 

- Prezydent jest związany uchwałą Sejmu i to nie może być tak, że prezydent przyjmie sobie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany, albo tylko od niektórych. Tutaj problem jest taki, że ta norma konstytucyjna jest bardzo wyraźna - powiedział Duda w rozmowie na kanale Szczuckiego. 

- Oczekujemy także od prezydenta, aby pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek i wspólną odpowiedzialność, a nie to pole nieustannej bitwy - dodał Tusk w trakcie czwartkowego wystąpienia. 

11:25

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur komentował w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+ poranne oświadczenie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego o zbliżającym się ślubowaniu w Sejmie. Prezydencki minister zakwestionował zgodność z prawem zaprzysiężenia w tej formie. 

- Mogę panu Boguckiemu gratulować dobrego samopoczucia. Jeżeli on uważa, że jest jednoosobowo upoważniony do wykładni wiążącej konstytucję i wyrażania opinii prawnej, którą ktokolwiek miałby traktować poważnie, to świadczy o wysokim poczuciu wartości - komentował Mazur, dodając, że "wartość prawna słów Boguckiego jest nieznaczna". 

Więcej w programie "News Michalskiego" w TVN24+. 

11:01

>>> W TVN24 I TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE.

10:58

Dlaczego Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwójki sędziów TK? Z pomocą ekspertów wyjaśniliśmy w Konkret24 główne niespójności między słowami prezydenckich ministrów a czynami głowy państwa. 

Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Dowiedz się więcej:

Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego

KONKRET24
10:55

Zgodnie z ustawą o TK, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, ślubowanie". 

Pytany o to w czwartek w Sejmie poseł PiS Marek Suski, skomentował: - To znaczy co? Będzie na telebimie prezydent wyświetlony?

Na uwagę Agaty Adamek, że głowa państwa otrzymała zaproszenie, odpowiedział: - Może przyjść, ale nie słyszałem o takiej formule.

10:50

"Czterej kandydaci na sędziów TK mają do 12.30 czas na refleksję i do tej refleksji namawiam. Przestrzegam na razie, bo nie wiem, czy przyjmą; to jest zdarzenie przyszłe i niepewne. Wzywałbym jednak do tego, żeby przestrzegać litery prawa i żeby osoby, które są prawnikami, które są sędziami - bo jest tam dwoje sędziów - działały w myśl zasady praworządności, w granicach i na podstawie prawa" - napisał Bogucki przed 11 na X. 

10:41

- Skoro Karol Nawrocki nie znajduje miejsca w Pałacu na zaprzysiężenie, to sędziowie zapraszają do Sejmu Karola Nawrockiego, do instytucji, która powołała sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki może przyjść o 12.30. Sprawy nie będzie. Jak nie przyjdzie, to odbierze ślubowanie korespondencyjnie - skomentował przed uroczystością poseł Lewicy Tomasz Trela w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek. 

10:37

Dziennikarz TVN24+ i autor programu "News Michalskiego" Patryk Michalski ustalił, co sędziowie planują po złożeniu ślubowania. 

"Mogą zawiadomić policję". Kulisy batalii o Trybunał
Dowiedz się więcej:

"Mogą zawiadomić policję". Kulisy batalii o Trybunał

10:35

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził nadzieję w czwartek rano, że uroczystość się nie odbędzie. - Jeżeli ktoś jeszcze zanim objął stanowisko w pełni sędziego Trybunału Konstytucyjnego, już nie stosuje się do ustawy, już kwestionuje kompetencje konstytucyjne i ustawowe Prezydenta Rzeczypospolitej, to znaczy, że utraci cechę nieskazitelności charakteru - powiedział o czterech sędziach. 

W ubiegłym tygodniu prezydent przyjął ślubowanie od dwóch z sześciu wybranych przez Sejm sędziów TK. Pozostała czwórka wcześniej zwracała się o wyznaczenie terminu ślubowania do prezydenta, ale nie otrzymali odpowiedzi. Sędziowie zaprosili prezydenta na czwartkowe ślubowanie. 

Koalicja rządząca podkreśla, że zaprzysiężenie sędziów jest "obowiązkiem" prezydenta, a ten ich zdaniem nie ma kompetencji do decydowania, od których sędziów przyjmie ślubowanie. 

10:23

O 12:30 w Sejmie rozpocznie się uroczystość zaprzysiężenia czterech sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy oraz Anny Korwin-Piotrowskiej. 

Trwają przygotowania do uroczystości. 

Przygotowania do ślubowania sędziów TK
Przygotowania do ślubowania sędziów TK
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Sędziowie w Trybunale, demonstracja przed budynkiem. Najnowsze informacje
Trybunał Konstytucyjny

Sędziowie w Trybunale, demonstracja przed budynkiem. Najnowsze informacje
WYDANIE SPECJALNE

Trybunał Konstytucyjny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnySejmKarol Nawrocki
Czytaj także:
Korek na ulicy Pułkowej
Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas
WARSZAWA
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
BIZNES
Wypadek w Markach
Wbił się w autobus, kierowca z zarzutami
WARSZAWA
Szpital
Rząd daje pieniądze na łączenie szpitali. A co z mechanizmem oddłużeniowym BGK?
Piotr Wójcik
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób
WARSZAWA
imageTitle
Szokujący wynik Polaka. Na tym poziomie to się nie zdarza
EUROSPORT
Pobranie krwi
Test z krwi, który rozpoznaje raka i choroby narządów. Rewolucja w diagnostyce coraz bliżej
Zdrowie
pap_20220506_179
"Zamaskowani funkcjonariusze służb" weszli do niezależnej redakcji w Moskwie
Świat
shutterstock_2673979929
OpenAI wstrzymuje realizację projektu Stargate w Wielkiej Brytanii
BIZNES
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
"Niezwykle niepokojące". KE chce wyjaśnień od Węgier "w trybie pilnym"
Świat
Od poniedziałku pociągi nie będą kursować na trasie Tłuszcz-Ostrołęka (zdjęcie ilustracyjne)
Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza 
WARSZAWA
imageTitle
Problemy Sabalenki i nagła decyzja. Wcześniej o tym nie mówiła
EUROSPORT
Adam Glapiński
Glapiński: nie grozi nam wzrost inflacji, jak po inwazji na Ukrainę
BIZNES
Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie przyjechali do TK
Polska
Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku
Balon uderzył w budynek, zginęła pilotka. Jest wstępny raport po wypadku
Lubuskie
imageTitle
Rewelacyjny nastolatek z Polski walczy o mistrzostwa świata
RELACJA
Karol Nawrocki, Andrzej Duda
Ślubowanie przyjęte tylko od niektórych? Duda: nie może tak być
Polska
Członkowie Hezbollahu, kondukt pogrzebow, 24 listopada 2025 r.
Izrael: nie żyje ważna postać Hezbollahu
Świat
Mural w Parku Czechowickim upamiętniający wydarzenia z czerwca 1976 roku
Szukają uczestników Czerwca ’76. Mają dla nich niespodziankę
WARSZAWA
Pali Puka Lookout Oahu Hawaii shutterstock_2466249037
Lekarz oskarżony o próbę zepchnięcia żony w przepaść właśnie usłyszał wyrok
Świat
Samowola przy ulicy Reduta w Krakowie powstała w 2019 roku
Batalia o nielegalne przedszkole trwała latami. Przełom po "dotkliwej grzywnie"
Kraków
Pociąg z RegioJet
Przewoźnik wycofuje się z Polski. Mówi o "nielegalnym działaniu drapieżnym"
BIZNES
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, policjant użył broni, mężczyzna nie żyje. Nowe ustalenia
WARSZAWA
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
"Wykopał dół w swoim wybiegu i uciekł"
METEO
Ambasador USA Tom Rose
"Nie jesteśmy w stanie zaakceptować stawania nam na drodze". Ambasador USA o sojusznikach
Polska
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki noworodka. Leżały wśród zużytych ręczników papierowych
Rzeszów
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
WARSZAWA
Górnik
"Wyciągniemy cię stąd". Przeżył dwa tygodnie 300 metrów pod ziemią
Świat
Włodzimierz Czarzasty
"Na tym procedurę uważam za zakończoną". Komentarze po ślubowaniu sędziów
Polska
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica