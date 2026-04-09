Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Relacja na żywo
W Sejmie, w Sali Kolumnowej, odbyła się uroczystość ślubowania. Wzięło w niej udział - i złożyło ślubowanie - sześcioro wybranych 13 marca przez Sejm sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Ostatnia dwójka była już na ślubowaniu u prezydenta. Pozostałych Nawrocki nie zaprosił.
NOWI SĘDZIOWIE WYSZLI Z BUDYNKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.
Były prezes TK Jerzy Stępień mówił w czwartek, że dzisiejsza uroczystość w Sejmie jest "historyczną chwilą", o której będą uczyć się w przyszłości studenci prawa. Dr Marcin Krzemiński był pytany o ten komentarz w TVN24.
- Jestem współautorem jednego z podręczników do prawa konstytucyjnego (...) Przypuszczalnie napiszemy o tym - przyznał.
- Wczoraj na zajęciach ze studentami rozbieraliśmy zdanie po zdaniu różne wypowiedzi ministra Boguckiego i studenci pierwszego roku prawa punktowali ministra Boguckiego, jeżeli chodzi o różne jego tezy, które wygłaszał przed dzisiejszą uroczystością - dodał konstytucjonalista.
- Po pierwsze Sejm zwlekał z wyborem sędziów. W końcu to zrobił. Później prezydent zwlekał z umożliwieniem sędziom złożenia ślubowania. Marszałek Sejmu zorganizował tę uroczystość. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, może nie w takiej formie, jak dotychczas, zwyczajowo przyjmowano. Niemniej jednak z momentem, kiedy podpisana rota ślubowania dotarła do prezydenta, to zadziałała ustawa i te osoby stały się zdolne do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym - ocenił.
- Mam nadzieję, że to jest krok w dobrym kierunku, w tym biegu z przeszkodami - mówił o dzisiejszej uroczystości dr Marcin Krzemiński prawnik z katedry prawa konstytucyjnego UJ w "Faktach po Południu" w TVN24.
Sędziowie weszli do siedziby TK tuż po godzinie 15.
O godzinie 17 ma odbyć się briefing prasowy prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.
Przed gmachem TK trwa manifestacja adwersarzy ślubowania sędziów w Sejmie. Wśród nich pojawili się m.in. działacze PiS. Głos zabierał poseł Mariusz Gosek i Robert Bąkiewicz.
- Ci którzy bedą utrudniać pracę organów państwa, legalnie wybranych sędziów muszą mieć świadomość odpowiedzialności przed prawem. I mówię to jako prokurator generalny z całą stanowczością. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale jeżeli chcą zmierzyć się z państwem i z prawem, to będą musieli ponieść konsekwencje - ostrzegł szef MS.
- Jeżeli dojdzie do tego (utrudniania), mamy odpowiednie instrumenty i będą te instrumenty przy otwartej kurtynie, zgodnie z prawem stosowane. Więc będziemy na pewno reagować na takie bezprawne działania - zapowiedział.
- Tradycyjnie nie chcę ujawniać dzisiaj tego planu, żeby nie był zawczasu torpedowany - dodał szef MS.
Żurek wyraził nadzieję, że sędziowie TK rozpoczną pracę bez przeszkód. Pytany, czy koalicja ma plan na scenariusz, w którym nowi sędziowie nie zostaną dopuszczeni do orzekania, odpowiedział: - Oczywiście, że mamy taki plan. Myślę, że też bardzo wiele zależy od samych sędziów, bo oni muszą też pokazać swoją skuteczność. Są świetnymi prawnikami, ale na pewno władza wykonawcza będzie pomagała w tym, żeby instytucje państwa funkcjonowały.
- Wykonaliśmy ten ważny krok i cieszę się i myślę, że powinni się cieszyć obywatele, którzy chcą mieć Trybunał, chcą mieć prawdziwych sędziów, a nie politycznych nominatów, którzy jednego dnia byli w ławach poselskich, następnego dnia przebrali się w togi udawali sędziów trybunału - kontynuował.
- Dzisiaj jest kolejny milowy krok, z którego bardzo się cieszę i możemy teraz być dumni z tych, którzy zdecydowali się ten krok wykonać, bo na pewno w takiej atmosferze politycznej to nie była łatwa droga i myślę, że jeszcze nie jest koniec tej drogi - powiedział szef MS.
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o dzisiejszym ślubowaniu na antenie TVN24.
W TVN24 była pytana o to, co dalej, po ślubowaniu sędziów.
- Dowiemy się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj i w najbliższej przyszłości, dlatego że elementem działania Trybunału Konstytucyjnego jest oczywiście ta działalność orzecznicza, a żeby ta działalność orzecznicza stała się faktem, to sędziowie, którzy dzisiaj weszli do budynku po prostu muszą być dopuszczeni do swoich obowiązków sędziowskich - mówiła.
Podkreśliła, że o tych "wszystkich kwestiach w świetle ustawy o organizacji i funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego decyduje jednoosobowo" prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.
Według prof. Moniki Haczkowskiej konstytucjonalistki z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego dzisiaj "doszło do skutecznego dopełnienia formalności" związanej ze ślubowaniem sędziów TK.
Sześcioro sędziów po ślubowaniu i złożeniu dokumentów w KPRP, weszło to budynku Trybunału Konstytucyjnego.
- Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie Konstytucji. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wobec nas, lecz wobec narodu - oświadczył jeszcze przed siedzibą kancelarii prezydenta sędzia TK Krystian Markiewicz.
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postąpił tak jedynie względem dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy pana prezydenta. Nasze ślubowanie zostało skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta przekazujemy panu prezydentowi, dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu - mówił.
- Prawo musi porządkować sytuację w państwie. Obejmujemy urzędy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją. Z szacunkiem dla Konstytucji i obywateli, których ma ona chronić - podkreślił.
Nowi sędziowie TK pojawili się przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Sędziowie TK pojawili się w biurze podawczym kancelarii prezydenta, aby złożyć pisemne akty ślubowania.
Według Kaczyńskiego to "nie było zaprzysiężenie". - Panowie, którzy przecież mogli jeszcze złożyć rzeczywiście przed prezydentem, przyrzeczenie (ślubowanie), bo przecież prezydent tego nie wykluczał, już nie będą mogli - powiedział, nawiązując do porannej zapowiedzi Boguckiego.
Sejm wybrał sześciu sędziów TK 13 marca. Od tego czasu prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga wybranych osób. Nie zadeklarował też, czy i kiedy ma zamiar przyjąć ślubowanie od pozostałej czwórki sędziów. Pałac Prezydencki krytykował też procedurę wyboru sędziów przez Sejm.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos po ślubowaniu sędziów TK. Dzisiejsze wydarzenie w Sejmie określił "groteskowym".
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzili się zwolennicy i przeciwnicy dzisiejszego ślubowania w Sejmie.
Szef MS zwrócił uwagę na rolę, jaką w obecnej sytuacji odgrywa prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. - On musi mieć świadomość, że dalsze łamanie prawa może się dla niego skończyć poważnymi konsekwencjami - zaznaczył. To łamanie prawa - dodał minister - polegałoby w tej sytuacji właśnie na próbie niewpuszczenia nowo wybranych sędziów do siedziby Trybunału.
Minister ocenił też, że narracja szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego - według której prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych sędziów, gdyż za jego kadencji pojawiły się dwa wakaty, a ich uzupełnienie "dopełni ustawowy wymóg" pełnego składu - "jest żenujące". - To nie jest poziom prawny, tylko to jest poziom jakiegoś krętacza, który próbuje uzasadnić bezprawne decyzje - stwierdził szef MS.
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odnosząc się do uroczystości w Sejmie ocenił, że "dzisiaj narodził się zgodny z prawem, nowy rodzaj" rozwiązania dotyczącego funkcjonowania organów państwowych. - Jakiś organ, niezwykle ważny dla państwa nie wykonuje swoich czynności, więc szukamy prawniczego wyjścia i to prawnicze wyjście właśnie dzisiaj zostało znalezione - podkreślił Żurek.
- To jest naprawdę dobry dzień dla demokracji(…). Mam nadzieję, że wreszcie przywracamy Trybunał dla obywatela i to przyjmuję z radością - mówił szef MS. Dodał, że on sam "chciałby, żeby ci sędziowie skutecznie objęli urząd w budynku Trybunału Konstytucyjnego i żeby nie było jakichś 'Trybunałów bis', tylko jeden legalny Trybunał".
Dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska rozmawiała o dzisiejszym ślubowaniu z Bartłomiejem Przymusińskim, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Widzimy to, w jaki sposób zachowuje się prezydent, który wybrał sobie dwie osoby, które zaprosił do złożenia uroczyście ślubowania, a pozostałej czwórki nie zaprasza od czterech tygodni - mówił.
Jak ocenił, "możemy powiedzieć, że to trochę wygląda tak, jakby ktoś siedział, zatkał sobie uszy i mówił, że nie będzie słuchał tego, co ma być wobec niego wygłoszone". - W tej sytuacji to ślubowanie zostało złożone w formie uroczystej. Prezydent, jestem przekonany, że mógł to oglądać, ale także jestem przekonany, że otrzyma to ślubowanie w formie pisemnej, zaprotokołowanej przez notariusza. Tym samym zostaną spełnione wszystkie wymogi formalne, żeby te osoby mogły rozpocząć pełnienie urzędów sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wskazał Przymusiński.
Głos w sprawie ślubowania sędziów TK zabrał też prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.
"Problemem nie jest brak fizycznej obecności Prezydenta na uroczystości złożenia przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego przysięgi adresowanej do Prezydenta. Problemem nie jest też odmowa zorganizowania tej uroczystości przez kancelarię Prezydenta" - napisał w poście na Facebooku.
Jak wyjaśnił, "nie ma takiego ustawowego obowiązku, tak jak nie ma ustawowego obowiązku Prezydenta 'zaprzysiężenia', czy 'przyjęcia' przysięgi sędziów TK, sporządzania jakichś dokumentów potwierdzających jej złożenie, czy przekazania im gratulacji z okazji objęcia urzędu".
"Nieobecność Prezydenta jest utrudnieniem (bo pewnie trzeba będzie dodatkowo przekazać Prezydentowi dokument ślubowania), ale nie przeszkodą w złożeniu ślubowania przez sędziów TK. Nie ma też żadnych przepisów prawnych określających szczegółowo miejsce, sposób organizacji i przebieg składania przez sędziów TK ślubowania" - podkreślił prof. Wróbel.
Wskazał też, że problem stanowią "groźby urzędników Kancelarii Prezydenta skierowane do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedź ich nie uznawania i publiczne rozgłaszanie nieprawdy o wymyślonych kompetencjach Prezydenta RP w zakresie wyboru i objęcia urzędu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego".
W obecności między innymi byłych prezesów TK i notariusza zostało przyjęte ślubowanie sędziów TK. - Na tym procedurę uważam za zamkniętą - powiedział Czarzasty.
- Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji. W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami - zapowiedział.
- Politycy prawicy przez ostatnie 11 lat niszczyli Trybunał Konstytucyjny. Partie demokratycznej koalicji, na którą 15 października 2023 roku głosowało 11 milionów obywateli, obiecały przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego Polkom i Polakom. Temu służyły dzisiejsze decyzje. Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności - oświadczył marszałek Sejmu.
- Zrobiłem wszystko, aby wytłumaczyć tę sytuację i przekazać informacje panu prezydentowi - powiedział Czarzasty w Sejmie, nawiązując do procedury wyboru sędziów TK i przesłanych w tej sprawie pytań Pałacu Prezydenckiego do marszałka.
Jak mówił Czarzasty, 18 marca zwrócił się do prezydenta o "niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby" wybrane przez Sejm 13 marca. Następnie 25 marca marszałek Sejmu miał zaproponować prezydentowi spotkanie, żeby "ustalić wspólne stanowisko" w sprawie ślubowania.
Trwa konferencja prasowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
"Jeśli Prezydent RP nie jest osobiście obecny przy czynności, to twierdzenie, że czynność odbywa się 'wobec Prezydenta RP' jest oczywiście nieprawdziwe" - ocenił z kolei były prezydent Andrzej Duda.
Sędziowie w trakcie zaprzysiężenia mówili, że ślubują "wobec prezydenta".
Wcześniej na kanale posła PiS Krzysztofa Szczuckiego Duda mówił, że głowa państwa nie może wybierać, od kogo przyjmie ślubowanie.
"W interesie kryptowalutowych firm @NawrockiKn walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" - napisał po ślubowaniu premier Donald Tusk na X.
- To jest próba przywracania znowu normalności w państwie prawa, bo mamy taką sytuację, że funkcjonowanie państwa zostało rozbite, prezydent ma wykonywać swoje obowiązki - powiedział po ślubowaniu Bohdan Zdziennicki były prezes TK, który uczestniczył w wydarzeniu.
Jak dodał, "nie może być momentu w państwie, że jakiś organ konstytucyjny zwalcza inne organy", a "dzisiejsza uroczystość to próba przywrócenia porządku".
W trakcie ślubowania sędziowie mówili, że składają ślubowanie "wobec prezydenta".
Karol Nawrocki został zaproszony na uroczystość, ale nie wziął udziału w ślubowaniu.
Uroczystość ślubowania sędziów TK w Sejmie zakończyła się.
Wybrani na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek i Maciej Taborowski złożyli w Sejmie ślubowanie.
Sędziowie: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Krystian Markiewicz złożyli ślubowanie.
Uchwały odebrali w kolejności sędziowie: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski.
Marszałek wręcza sędziom uchwały o wyborze na sędziego TK.
Głos zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
W SEJMIE ROZPOCZYNA SIĘ UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA SĘDZIÓW TK.
- Pan prezydent powinien być dzisiaj i odebrać to ślubowanie i powinniśmy tę sprawę zamknąć. Sędziowie od miesiąca powinni już pracować, powinni działać - powiedziała przed rozpoczęciem uroczystości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Sejm wybrał sześciu nowych sędziów TK 13 marca.
- Sejm dokonał wyboru i tego nic nie zmieni. Oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i tę sprawę trzeba jak najszybciej zakończyć. A prezydent powinien tutaj być i wykonać swój obowiązek - dodała.
Wkrótce rozpocznie się ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkowie udali się już do Sali Kolumnowej, gdzie zaplanowano uroczystość.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) odpowiedział na krytykę ślubowania ze strony posłów PiS. - Wystarczająco popsuli Trybunał Konstytucyjny i cały wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj w istocie będziemy mieli do czynienia z wypełnieniem konstytucyjnych prerogatyw sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy na mocy ustawy powinni złożyć ślubowanie przed przystąpieniem do czynności sędziowskich - mówił dziennikarzom w Sejmie.
Jak dodał, "nie zdziwiłbym się, gdyby pan (Bogdan) Święczkowski stosował obstrukcję, bowiem będzie walczył o to, aby skład Trybunału Konstytucyjnego nie był w takim wymiarze, żeby uchylić mu immunitet". - Grozi mu uchylenie immunitetu, a także to jest powszechna wiedza, nie tylko prawnicza, że został wybrany na prezesa Trybunału niezgodnie z prawem, ponieważ w składzie orzekającym w tej kwestii byli sędziowie dublerzy - przekonywał wicemarszałek Sejmu.
- Jeżeli pan (Bogdan) Święczkowski nie wpuści sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że będzie mu chodziło tylko i wyłącznie o własną osobę - ocenił.
Stępień odniósł się także do oświadczenia Boguckiego. - To jest jakaś taka przewrotna myśl, która nie ma nic wspólnego z rozumowaniem prawniczym - skomentował.
Zwrócił też uwagę na komentarz Dudy w sprawie ślubowania. - Powiedział, że obowiązkiem prezydenta jest przyjąć ślubowanie, a odmowa ślubowania wikła go [Nawrockiego -red.] w jakąś nieprzewidzianą awanturę konstytucyjną. Ja się z nim absolutnie zgadzam, więc niech pan prezydent przemyśli jeszcze raz swoją decyzję, bo ona prowadzi nas i jego przede wszystkim w bardzo niebezpiecznym kierunku - podsumował.
Stępień wyraził opinię, że "sędziowie zostali zmuszeni do złożenia ślubowania w sposób inny niż dotąd kształtował to zwyczaj konstytucyjny". - Tym razem pan prezydent nie chce, postanowił złamać ten zwyczaj konstytucyjny. A jak wiadomo, zwyczaje konstytucyjne to są też normy prawne, konstytucyjne - kontynuował.
Były prezes TK powiedział, że "bardzo podziwia" sędziów, którzy zdecydowali się dzisiaj złożyć ślubowanie w Sejmie. - Uważam, że tak należało zrobić - dodał.
- Będziemy świadkami historycznej chwili, o której będzie się uczyło studentów prawa - skomentował przed wejściem do Sejmu Jerzy Stępień. Były prezes TK będzie uczestniczył w uroczystości ślubowania sędziów TK.
- To nie jest pierwszy przypadek, że prawo staje się zakładnikiem polityki - ocenił politolog dr hab. Tomasz Słomka. Jego zdaniem "można by to tak naprawdę zamknąć bardzo prostym działaniem prezydenta, symbolicznym i ceremonialnym w istocie działaniem głowy państwa", nawiązując do zaprzysiężenia.
Do zbliżającego się ślubowania w Sejmie odniósł się premier Donald Tusk w trakcie wystąpienia w siedzibie firmy Apator w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim.
- Jadąc do was usłyszałem, co mnie ucieszyło, od byłego prezydenta Dudy, który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji, że jego zdaniem prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów - powiedział szef rządu.
Były prezydent Andrzej Duda powiedział w rozmowie z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim, że prezydent nie może wybierać, od kogo przyjmie ślubowanie.
- Prezydent jest związany uchwałą Sejmu i to nie może być tak, że prezydent przyjmie sobie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany, albo tylko od niektórych. Tutaj problem jest taki, że ta norma konstytucyjna jest bardzo wyraźna - powiedział Duda w rozmowie na kanale Szczuckiego.
- Oczekujemy także od prezydenta, aby pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek i wspólną odpowiedzialność, a nie to pole nieustannej bitwy - dodał Tusk w trakcie czwartkowego wystąpienia.
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur komentował w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+ poranne oświadczenie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego o zbliżającym się ślubowaniu w Sejmie. Prezydencki minister zakwestionował zgodność z prawem zaprzysiężenia w tej formie.
- Mogę panu Boguckiemu gratulować dobrego samopoczucia. Jeżeli on uważa, że jest jednoosobowo upoważniony do wykładni wiążącej konstytucję i wyrażania opinii prawnej, którą ktokolwiek miałby traktować poważnie, to świadczy o wysokim poczuciu wartości - komentował Mazur, dodając, że "wartość prawna słów Boguckiego jest nieznaczna".
Zgodnie z ustawą o TK, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, ślubowanie".
Pytany o to w czwartek w Sejmie poseł PiS Marek Suski, skomentował: - To znaczy co? Będzie na telebimie prezydent wyświetlony?
Na uwagę Agaty Adamek, że głowa państwa otrzymała zaproszenie, odpowiedział: - Może przyjść, ale nie słyszałem o takiej formule.
"Czterej kandydaci na sędziów TK mają do 12.30 czas na refleksję i do tej refleksji namawiam. Przestrzegam na razie, bo nie wiem, czy przyjmą; to jest zdarzenie przyszłe i niepewne. Wzywałbym jednak do tego, żeby przestrzegać litery prawa i żeby osoby, które są prawnikami, które są sędziami - bo jest tam dwoje sędziów - działały w myśl zasady praworządności, w granicach i na podstawie prawa" - napisał Bogucki przed 11 na X.
- Skoro Karol Nawrocki nie znajduje miejsca w Pałacu na zaprzysiężenie, to sędziowie zapraszają do Sejmu Karola Nawrockiego, do instytucji, która powołała sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki może przyjść o 12.30. Sprawy nie będzie. Jak nie przyjdzie, to odbierze ślubowanie korespondencyjnie - skomentował przed uroczystością poseł Lewicy Tomasz Trela w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek.
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził nadzieję w czwartek rano, że uroczystość się nie odbędzie. - Jeżeli ktoś jeszcze zanim objął stanowisko w pełni sędziego Trybunału Konstytucyjnego, już nie stosuje się do ustawy, już kwestionuje kompetencje konstytucyjne i ustawowe Prezydenta Rzeczypospolitej, to znaczy, że utraci cechę nieskazitelności charakteru - powiedział o czterech sędziach.
W ubiegłym tygodniu prezydent przyjął ślubowanie od dwóch z sześciu wybranych przez Sejm sędziów TK. Pozostała czwórka wcześniej zwracała się o wyznaczenie terminu ślubowania do prezydenta, ale nie otrzymali odpowiedzi. Sędziowie zaprosili prezydenta na czwartkowe ślubowanie.
Koalicja rządząca podkreśla, że zaprzysiężenie sędziów jest "obowiązkiem" prezydenta, a ten ich zdaniem nie ma kompetencji do decydowania, od których sędziów przyjmie ślubowanie.
O 12:30 w Sejmie rozpocznie się uroczystość zaprzysiężenia czterech sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy oraz Anny Korwin-Piotrowskiej.
Trwają przygotowania do uroczystości.
