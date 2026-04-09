Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Relacja na żywo

Były prezes TK Jerzy Stępień mówił w czwartek, że dzisiejsza uroczystość w Sejmie jest "historyczną chwilą", o której będą uczyć się w przyszłości studenci prawa. Dr Marcin Krzemiński był pytany o ten komentarz w TVN24.

- Jestem współautorem jednego z podręczników do prawa konstytucyjnego (...) Przypuszczalnie napiszemy o tym - przyznał.

- Wczoraj na zajęciach ze studentami rozbieraliśmy zdanie po zdaniu różne wypowiedzi ministra Boguckiego i studenci pierwszego roku prawa punktowali ministra Boguckiego, jeżeli chodzi o różne jego tezy, które wygłaszał przed dzisiejszą uroczystością - dodał konstytucjonalista.

>>> Zobacz też: "Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok Trybunału Konstytucyjnego