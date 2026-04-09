RELACJA

Sędziowie TK będą ślubować w Sejmie. Relacja na żywo

przygotowania do ślubowania sędziów TK
Przygotowania do ślubowania sędziów TK
Źródło: TVN24
W czwartek w Sejmie czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie. Uroczystość zaplanowano na godzinę 12.30. Zaproszenie otrzymał też prezydent Karol Nawrocki, który nie chce przyjąć od nich ślubowania. Przygotowania do uroczystości relacjonujemy w tvn24.pl.

Sędziowie TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosili prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godzinie 12.30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie. Wcześniej w jednobrzmiących pismach podkreślili oni, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

Przebieg ślubowania w Sejmie relacjonujemy w tvn24.pl

6 minut temu

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur komentował w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+ poranne oświadczenie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego o zbliżającym się ślubowaniu w Sejmie. Prezydencki minister zakwestionował zgodność z prawem zaprzysiężenia w tej formie. 

- Mogę panu Boguckiemu gratulować dobrego samopoczucia. Jeżeli on uważa, że jest jednoosobowo upoważniony do wykładni wiążącej konstytucję i wyrażania opinii prawnej, którą ktokolwiek miałby traktować poważnie, to świadczy o wysokim poczuciu wartości - komentował Mazur, dodając, że "wartość prawna słów Boguckiego jest nieznaczna". 

11:01

10:58

Dlaczego Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwójki sędziów TK? Z pomocą ekspertów wyjaśniliśmy w Konkret24 główne niespójności między słowami prezydenckich ministrów a czynami głowy państwa. 

Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
KONKRET24
10:55

Zgodnie z ustawą o TK, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, ślubowanie". 

Pytany o to w czwartek w Sejmie poseł PiS Marek Suski, skomentował: - To znaczy co? Będzie na telebimie prezydent wyświetlony?

Na uwagę Agaty Adamek, że głowa państwa otrzymała zaproszenie, odpowiedział: - Może przyjść, ale nie słyszałem o takiej formule.

10:50

"Czterej kandydaci na sędziów TK mają do 12.30 czas na refleksję i do tej refleksji namawiam. Przestrzegam na razie, bo nie wiem, czy przyjmą; to jest zdarzenie przyszłe i niepewne. Wzywałbym jednak do tego, żeby przestrzegać litery prawa i żeby osoby, które są prawnikami, które są sędziami - bo jest tam dwoje sędziów - działały w myśl zasady praworządności, w granicach i na podstawie prawa" - napisał Bogucki przed 11 na X. 

10:41

- Skoro Karol Nawrocki nie znajduje miejsca w Pałacu na zaprzysiężenie, to sędziowie zapraszają do Sejmu Karola Nawrockiego, do instytucji, która powołała sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki może przyjść o 12.30. Sprawy nie będzie. Jak nie przyjdzie, to odbierze ślubowanie korespondencyjnie - skomentował przed uroczystością poseł Lewicy Tomasz Trela w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek. 

10:37

Dziennikarz TVN24+ i autor programu "News Michalskiego" Patryk Michalski ustalił, co sędziowie planują po złożeniu ślubowania. 

"Mogą zawiadomić policję". Kulisy batalii o Trybunał
10:35

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził nadzieję w czwartek rano, że uroczystość się nie odbędzie. - Jeżeli ktoś jeszcze zanim objął stanowisko w pełni sędziego Trybunału Konstytucyjnego, już nie stosuje się do ustawy, już kwestionuje kompetencje konstytucyjne i ustawowe Prezydenta Rzeczypospolitej, to znaczy, że utraci cechę nieskazitelności charakteru - powiedział o czterech sędziach. 

W ubiegłym tygodniu prezydent przyjął ślubowanie od dwóch z sześciu wybranych przez Sejm sędziów TK. Pozostała czwórka wcześniej zwracała się o wyznaczenie terminu ślubowania do prezydenta, ale nie otrzymali odpowiedzi. Sędziowie zaprosili prezydenta na czwartkowe ślubowanie. 

Koalicja rządząca podkreśla, że zaprzysiężenie sędziów jest "obowiązkiem" prezydenta, a ten ich zdaniem nie ma kompetencji do decydowania, od których sędziów przyjmie ślubowanie. 

10:23

O 12:30 w Sejmie rozpocznie się uroczystość zaprzysiężenia czterech sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy oraz Anny Korwin-Piotrowskiej. 

Trwają przygotowania do uroczystości. 

Przed ślubowaniem sędziów TK. Komentarze polityków i ekspertów
Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Trybunał Konstytucyjny, Sejm, Karol Nawrocki
