Byli sędziowie TK o Piotrowiczu, Pawłowicz i "ostentacyjnym naruszeniu przepisów"

"Do długiej listy przykładów naruszania prawa dotyczącego organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego należy dodać ostatni, drastyczny przypadek procedowanej obecnie sprawy rzekomego, sztucznie wykreowanego, sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP" - napisali w oświadczeniu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Pod opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniem podpisało się 22 sędziów TK w stanie spoczynku. "Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stwierdzają z ubolewaniem, że działania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej od 2015 r. oraz kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego od 2017 r. doprowadziły do głębokiego upadku znaczenia i prestiżu tego organu konstytucyjnego, a także do praktycznej niemożności wykonywania przez niego zadań i kompetencji przewidzianych w Konstytucji. Słuszne jest, niestety, wyrażane powszechnie przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny praktycznie został zlikwidowany" - napisano.

"Drastyczny przypadek procedowanej obecnie sprawy rzekomego, sztucznie wykreowanego, sporu kompetencyjnego"

Dalej sędziowie TK w stanie spoczynku podkreślają, że "do długiej listy przykładów naruszania prawa dotyczącego organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego należy dodać ostatni, drastyczny przypadek procedowanej obecnie sprawy rzekomego, sztucznie wykreowanego, sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP". Odnoszą się w ten sposób do wniosku marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczącego rozstrzygnięcia "sporu kompetencyjnego" pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym oraz pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi między innymi o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. Trybunał Konstytucyjny zajmie się nim 25 lutego.